2/7（土）アミュージアムフレスポ若葉台店がオープンします！

店内には約100台のクレーンゲームが並び、サンリオ・ディズニー・ちいかわといった人気キャラクター景品からSNSのバズリ景品まで、充実したラインナップ！常時200種類以上の景品がそろっています。

おすすめは、パンやお菓子、ドリンク、レトルト食品など、背面いっぱいに積みあがった食品景品！家族みんなで楽しめる”そのまま使える、生活にうれしい景品”をたくさんご用意しております。みんなでGETしてシェアすれば楽しさアップ！

さらに、太鼓の達人やマリオカートなど、みんなで盛り上がれるゲームも充実。アンパンマンの乗り物があるキッズコーナーもあり、小さなお子さまも安心して楽しめます。家族みんなでワクワクできる、地域の新しい遊びスポットです。

オープンイベントももりだくさん！

2/8（日）は大人気ユーチューバー「さとちん」さんが１日店長として登場！景品GET のお手伝いをしてくれます。

2/7（土）～2/15（日）の土日祝は、今話題の「ボンボンドロップシール」が当たるイベント（小学生以下のお子様限定）を開催！

その他、ぷっくりシール・ふわふわ風船の先着プレゼント（小学生以下のお子様限定）、どなた様でも参加できるお好きな景品が当たる？！ジャンボガラポンなど、おたのしみイベントがめじろ押し♪

※イベントの詳細は「アミュージアムフレスポ若葉台店 公式X」でご確認ください

https://x.com/am_wakabadai

フレスポ若葉台にご来店の際はぜひお立ち寄りください！

アミュージアムフレスポ若葉台店

東京都稲城市若葉台2-4-2 フレスポ若葉台２F

TEL080-7561-7212

営業時間：10：00～21：00

