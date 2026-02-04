2025年度 日本・マレーシア ティーンエイジ アンバサダー　マレーシアプログラムを開催

公益財団法人イオンワンパーセントクラブ

公益財団法人イオンワンパーセントクラブ(所在地:千葉県千葉市美浜区、理事長、渡邉 廣之、以下「当財団」)は、1月19日～24日の間、日本の20名とマレーシアの20名、計40名の高校生が参加する、2025年度 日本・マレーシア ティーンエイジ アンバサダー マレーシアプログラムを開催しました。

マレーシアを交流相手国とするティーンエイジ アンバサダーは、24年ぶり3回目となります。2025年11月に開催した日本プログラムでは、マレーシアの高校生20名が日本を訪問しました。今回のマレーシアプログラムでは、日本の高校生20名をマレーシアへ派遣し、マレーシアの高校生と再会を果たしました。参加高校生たちは、首相官邸や在マレーシア日本国大使館、クアラルンプール教育局への表敬訪問や、議会議事堂の見学を通して、マレーシアの行政を学ぶとともに、マレー料理の調理体験を通じたハラル学習やバティック染めを体験しました。加えて、ユネスコ世界遺産であるマレーシア森林研究所（FRIM）セランゴール森林公園のトレッキング体験や学校体験、ホームステイを行うことで、相互理解や絆を深めました。

在マレーシア日本国大使館にて記念撮影議会議事堂にて記念撮影

