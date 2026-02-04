２月４日（水曜）、港区と港区議会が２３区で唯一の米軍ヘリポート基地の撤去に関する要請書を防衛省と東京都に提出しました
港区
港区には、２３区で唯一、ヘリポートを有する米軍基地「赤坂プレスセンター」（港区六本木７丁目）があり、港区民とりわけ近隣住民は、ヘリポート基地の使用による騒音に悩まされ、事故発生の不安を常に抱えています。これまで、港区は港区議会とともに、区民の安全で安心できる生活を守るため、関係機関に対して、当該へリポート基地に関する要請行動を継続して実施してきました。
防衛省に対しては、基地の早期撤去、港区への情報提供及び意見聴取、騒音実態調査の実施、米軍ヘリコプターの騒音等の軽減、安全な運用等を要請しました。防衛省への要請には、基地の近隣町会の代表者が同行し、地域の声を伝えました。
また、東京都に対しては、都が防災訓練や島しょ地域からの救急搬送に当該ヘリポート基地を使用していることについて理解はするものの、その使用が基地の恒久化につながらないよう、早期返還に向けた取組の継続を要請しました。
▼要請書（防衛大臣あて）
要請者- 港区長 清家 愛 (せいけ あい)
- 港区議会議長 土屋 準 (つちや じゅん)
同行者- 港区議会副議長 玉木 まこと （たまき まこと）
- 自民党議員団 やなざわ 亜紀 (やなざわ あき)
- みなと未来会議 石渡 ゆきこ (いしわたり ゆきこ)
- 公明党議員団 なかね 大 (なかね だい)
- 立憲民主党議員団 兵藤 ゆうこ (ひょうどう ゆうこ)
- 共産党議員団 福島 宏子 (ふくしま ひろこ)
- 港区れいわ新選組 森 けいじろう (もり けいじろう)
- 都民ファーストの会 琴尾 みさと (ことお みさと）
- 西麻布霞町町会会長 佐藤 庄一 (さとう しょういち) ※防衛省のみ