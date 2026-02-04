BASF、アジア太平洋地域（中国本土除く）および中東・アフリカ向けのTDI価格を引き上げ

BASF、アジア太平洋地域（中国本土除く）および中東・アフリカ向けのTDI価格を引き上げBASF（本社：ドイツ ルートヴィッヒスハーフェン） は、Lupranate® TDI（トルエンジイソシアネート）について、アジア太平洋地域（中国本土を除く）および中東・アフリカ地域において、即日、または契約条件が許す範囲で、1トン当たり200米ドルの価格引き上げを実施します。今回の価格改定は、持続可能な事業運営の観点に加え、輸送・エネルギーコストの継続的な上昇および規制対応を踏まえたものです。※この資料はBASF本社（ドイツ）が2026年2月4日に発表した英語のプレスリリースをBASFジャパンが日本語に翻訳・編集したものです。