¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¿Íµ¤¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¡Ø¤«¤¤¤¸¤å¤¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ë¿·¤«¤¤¤¸¤å¤¦¡Ö¥Ô¥°¥â¥ó¡×ÅÐ¾ì¡ªÄ¶¥ì¥¢¤Ê ¡ÈÌ´¤ß¤ë¥Ô¥°¥â¥ó¡É ¤ä ¡Èµ¤¤Þ¤°¤ì¥Ô¥°¥â¥ó¡É ¤òÈ¯¸«¤·¤è¤¦¡ª
±ßÃ«¥Õ¥£¡¼¥ë¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ö¶ÈÀïÎ¬»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥á¥¿¥Õ¥£¡¼¥ë¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Âç±ö ÃéÀµ¡¢°Ê²¼¡Ö¥á¥¿¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ±ÊÃÝ Àµ¹¬¡¢°Ê²¼¡Ö±ßÃ«¥×¥í¡×¡Ë´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¥²¡¼¥à¡Ø¤«¤¤¤¸¤å¤¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿Íµ¤¤«¤¤¤¸¤å¤¦¡Ö¥Ô¥°¥â¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¥Þ¥Ã¥×¤òËÜÆü¡Ê2·î4Æü¡ËÀµ¼°¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤«¤¤¤¸¤å¤¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¤á¤Æ¥¦¥ë¥È¥é²ø½Ã¤Ë¿¨¤ì¤ëÊý¤Ë¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¡Ö¥Þ¡¼¥¸¥Ñ¥º¥ë¢¨¡×¤È¡Ö¤«¤¤¤¸¤å¤¦´Ñ»¡¡×¤Î³Ú¤·¤µ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·´¶³Ð¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¹ñÌ±Åª¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¦¥ë¥È¥é²ø½Ã¤¿¤Á¤¬¤Î¤É¤«¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ë¡Ö¥Ô¥°¥â¥ó¡×¥Þ¥Ã¥×¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡Ø¤«¤¤¤¸¤å¤¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¡Ö¿·¼ï¡×¤¿¤Á¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê ¡ÈÌ´¤ß¤ë¥Ô¥°¥â¥ó¡É ¤ä ¡Èµ¤¤Þ¤°¤ì¥Ô¥°¥â¥ó¡É ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥¢¼ï¤ò´Þ¤á¤¿£µÂÎ¤Î¡Ö¥Ô¥°¥â¥ó¡×¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤«¤¤¤¸¤å¤¦¤¿¤Á¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È´Ñ»¡¤¹¤ë¡¢Ìþ¤·¤Î»þ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¢¨¤Ê¤ª¡¢¥²¡¼¥àÃæ¤Ç¡Ö¥Ô¥°¥â¥ó¡×¥Þ¥Ã¥×¤òÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Àè¹Ô¤¹¤ë¡Ö¥´¥â¥é¡×¡Ö¥à¥¯¥à¥¯¡×¡Ö¥Ú¥®¥é¡×³Æ¥Þ¥Ã¥×¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ô¥°¥â¥ó¡×¥Þ¥Ã¥×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸ø¼°X¤Ë¤ÆAmazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É 500±ßÊ¬¤¬100Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¡Ö¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î¤ªÆÀ¤Ê»Üºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¤«¤¤¤¸¤å¤¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ØÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ø¤«¤¤¤¸¤å¤¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ä¥·¥ó¥¬¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È³Ú¶Ê¥³¥é¥Ü¤ò¹Ô¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥³¥é¥Ü¤ò¸ø¼°X¤ª¤è¤Ó¸ø¼°YouTube¤Ë¤ÆÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Þ¡¼¥¸¥Ñ¥º¥ë¤È¤Ï¡ÄÆ±¤¸¼ïÎà¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¹çÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯ÆÃÄ§¤ò¤â¤Ä¡¢¶áÇ¯À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤³¤È
▸¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É ¡§ https://kaiju-palette.go.link?adj_t=1tpdvi33
▸¸ø¼°X¡§¡¡https://x.com/kaiju_palette
▸¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¡¡https://www.youtube.com/@kaiju-palette
¢£¿·¼ï¤Î¡Ö¥Ô¥°¥â¥ó¡×¤ò½é¸ø³«¡ª
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Ô¥°¥â¥ó¡×¤Ï¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¤â¿´Í¥¤·¤¤¡ÈÍ§¹¥ÄÁ½Ã¡É¤È¤·¤Æ¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤«¤¤¤¸¤å¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ø¤«¤¤¤¸¤å¤¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Ô¥°¥â¥ó¡×¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¡È¿·¼ï¡É¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Ì¤¸ø³«¤Î¥ì¥¢¤Ê¿·¼ï¡Ö¥Ô¥°¥â¥ó¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ª¤è¤ÓÀßÄê¤ò½é¤á¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¥²¡¼¥à¾å¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯Æ°¤¯»Ñ¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÌ´¤ß¤ë¥Ô¥°¥â¥ó¡×
¡Öµ¤¤Þ¤°¤ì¥Ô¥°¥â¥ó¡×
¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¡Ö¥Ô¥°¥â¥ó¡×¤¿¤Á¤òÈ¯¸«¤·¤è¤¦¡ª
º£²ó¤Ï¾åµ¤ÎÄÌ¤ê£µ¼ïÎà¤Î¡Ö¥Ô¥°¥â¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡Ê¡Ö¥Ô¥°¥â¥ó¡×¡Ö¤ª¤Ê¤Þ¤±¥Ô¥°¥â¥ó¡×¡Ö¤Ñ¤Ñ¤Ã¤È¥Ô¥°¥â¥ó¡×¡ÖÌ´¤ß¤ë¥Ô¥°¥â¥ó¡×¡Öµ¤¤Þ¤°¤ì¥Ô¥°¥â¥ó¡×¡Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤«¤¤¤¸¤å¤¦Æ±ÍÍ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¥Ô¥°¥â¥ó¡×¤Ë¤Ï¸ÄÀÅª¤ÊÀßÄê¤¬¤¢¤ê¸ø¼°HP¾å¤Ç¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§Äº¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Ô¥°¥â¥ó¡×ÅÐ¾ì¡ªµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»ÜÃæ¡ª
¡¡¡Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É 500±ßÊ¬¤¬100Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¡Ö¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¡ª
¡Ö¥Ô¥°¥â¥ó¡×ÅÐ¾ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¿¥¤¥×¡Ë500±ßÊ¬¤¬100Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¡Ö¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¸ø¼°X¾å¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó±þÊç´ü´Ö¡ä
¡¦2026Ç¯2·î4Æü¡Ê³ºÅö¥Ý¥¹¥È¸å¡Ë ¡Á 2026Ç¯2·î18Æü 23:59¤Þ¤Ç
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°X¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡ÖAmazon¡×¤ÏAmazon.com, Inc. ¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¡¡¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¤â´ØÏ¢»Üºö¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ô¥°¥â¥ó¡×¥Þ¥Ã¥×¤ò²òÊü¤·¤¿Êý¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÆÃÊÌ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡×¤ä¡ÖµÇ°¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¥²¡¼¥à¤ò½é¤á¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö½é¿´¼Ô±þ±ç¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡×¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¤ªÆÀ¤Ê»Üºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¥²¡¼¥à¸ø¼°X¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Æ¡¼¥Þ³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥³¥é¥Ü¤òÅ¸³«¡ª
¡Ø¤«¤¤¤¸¤å¤¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ØÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ø¤«¤¤¤¸¤å¤¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ä¥·¥ó¥¬¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È³Ú¶Ê¥³¥é¥Ü¤ò¹Ô¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥³¥é¥Ü¤ò¸ø¼°X¤ª¤è¤Ó¸ø¼°YouTube¤Ë¤ÆÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü¤è¤ê¸ø¼°X¾å¤Ç¡¢Âè°ìÃÆ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥³¥é¥Ü¤ÎÅ¸³«¹ðÃÎ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿ºÌ¤Ë¹¤¬¤ë¡Ø¤«¤¤¤¸¤å¤¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¡Ø¤«¤¤¤¸¤å¤¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ù¤È¤Ï
¡Ø¤«¤¤¤¸¤å¤¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ï¡¢¶áÇ¯À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Þ¡¼¥¸¥Ñ¥º¥ë¡×¤Ë¡Ö¤«¤¤¤¸¤å¤¦´Ñ»¡¡×¤Î³Ú¤·¤µ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·´¶³Ð¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºîÀ¤ÈÂç¼«Á³¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë²èÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤òÉÔ»×µÄ¤ÊÌþ¤ä¤·¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È¤¤¤¶¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤«¤¤¤¸¤å¤¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Î£³¤Ä¤ÎÆÃÄ§
¡ÚÆÃÄ§¡¡Û¡Ö¥Þ¡¼¥¸¥Ñ¥º¥ë¡Ü¤«¤¤¤¸¤å¤¦´Ñ»¡¡×¤Î¿·´¶³Ð¡ª
¥·¥ó¥×¥ëÁàºî¤Î¡Ö¥Þ¡¼¥¸¥Ñ¥º¥ë¡×¤ÇÁÇºà¤ò½¸¤á¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤¤¤¸¤å¤¦¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤ò¡È¤³¤Ã¤½¤ê´Ñ»¡¡É¡£¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡¢¿·´¶³Ð¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆÃÄ§¢¡Û¡Ö¤¢¤½¤Ó¤É¤¦¤°¡×¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¤«¤¤¤¸¤å¤¦¡×¤¿¤Á¤ò´Ñ»¡¡ª
½¸¤á¤¿ÁÇºà¤Çºî¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤½¤Ó¤É¤¦¤°¡×¤ò¡Ö¤¹¤ß¤«¡×¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤¤¤¸¤å¤¦¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¹¥´ñ¿´¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¹ÔÆ°¤äÍ½ÁÛ³°¤Î°ìÌÌ¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÆÃÄ§£¡Û¸ÄÀË¤«¤Ê¡Ö¤«¤¤¤¸¤å¤¦¡×¤¿¤Á¤ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥ì¥¢¤Ê°¡¼ï¤Ë¤â½Ð²ñ¤¨¤ë¡ª
¸ÄÀË¤«¤Ê¤«¤¤¤¸¤å¤¦¤¿¤Á¤Î¡È°¡¼ï¡É¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¡ª¡¡¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤äÄÁ¤·¤¤¸ÄÂÎ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¥É¥¥É¥´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥×¥ê´ðËÜ¾ðÊó
¥¢¥×¥êÌ¾¡§ ¤«¤¤¤¸¤å¤¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§ ¥Þ¡¼¥¸¥Ñ¥º¥ë
¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§ 2025Ç¯11·î18Æü
ÂÐ±þOS¡§ iOS/Android
¸À¸ìÂÐ±þ¡§ ÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¡¦ÈËÂÎ»ú¡¦´ÊÂÎ»ú
ÇÛ¿®ÂÐ¾Ý¡§ Á´À¤³¦¡Ê°ìÉô¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë
ÍøÍÑÎÁ¶â¡§ ´ðËÜ¥×¥ì¡¼ÌµÎÁ(°ìÉô¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê)
▸¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É ¡§ https://kaiju-palette.go.link?adj_t=1tpdvi33
▸¸ø¼°HP¡§¡¡https://www.kaiju-palette.com/
▸¸ø¼°X¡§¡¡https://x.com/kaiju_palette
▸¥²¡¼¥à¸ø¼°X¡§¡¡https://x.com/kaiju_palette_g
▸¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¡¡https://www.youtube.com/@kaiju-palette
¢£¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°Ê²¼¤ÎÉ½¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
©TSUBURAYA PRODUCTIONS / ©Meta Field Inc. / ©Nobollel Inc.
¥á¥¿¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
±ßÃ«¥Õ¥£¡¼¥ë¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ö¶ÈÎÎ°è¤Î»Ò²ñ¼Ò¡£
¡ÖÌ¤Íè¤Î¡È¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡É¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¼ç¤Ë±ßÃ«¥Õ¥£¡¼¥ë¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÊÝÍ¡¦´Ø·¸¤¹¤ëIP¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢°Ê²¼¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ö¶È¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡ä
¡¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶È
¡¡¢XR¡¦¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¡¦Web3»ö¶È
¡¡£¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»ö¶È¡¡
¡¡¤IP¡ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¿·ÎÎ°è»ö¶È¡¡
¼ÒÌ¾¡§¥á¥¿¥Õ¥£¡¼¥ë¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê±ÑÊ¸Ì¾¡§Meta Field Inc.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Âç±ö ÃéÀµ
ÀßÎ©¡§2022Ç¯6·î2Æü
»ñËÜ¶â¡§1,000Ëü±ß
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆîÊ¿ÂæÄ®16ÈÖ17¹æ½ÂÃ«¥¬¡¼¥Ç¥ó¥¿¥ï¡¼
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±ßÃ«¥Õ¥£¡¼¥ë¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëIP¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎIP¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹
URL¡§https://metafield.jp/
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://metafield.jp/contact/
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤¿²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥á¥¿¥Õ¥£¡¼¥ë¥É³ô¼°²ñ¼Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://metafield.jp/
¡Ø¤«¤¤¤¸¤å¤¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ù¸ø¼°Youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/@kaiju-palette
¡Ø¤«¤¤¤¸¤å¤¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ù¥²¡¼¥à¸ø¼°X
https://x.com/kaiju_palette_g
¡Ø¤«¤¤¤¸¤å¤¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ù¸ø¼°X
https://x.com/kaiju_palette
¡Ø¤«¤¤¤¸¤å¤¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ù¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É
https://kaiju-palette.go.link?adj_t=1tpdvi33
¡Ø¤«¤¤¤¸¤å¤¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ù¸ø¼°HP
https://www.kaiju-palette.com/