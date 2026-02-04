エネルギー・化学産業を支える基盤技術へ、硫黄回収市場は2031年に11.56億ドル規模へ成長
環境課題とエネルギー効率の結節点となる硫黄回収技術
硫黄回収技術は、主に製油所や化学プラントにおいて発生する硫化水素（H?S）や硫黄酸化物（SO?）などの含硫化合物を除去・変換し、無害化あるいは資源化するプロセスである。代表的な方式はクラウス法であり、触媒反応により硫化水素を回収可能な硫黄に変換する。一連の装置は反応炉、触媒層、熱交換器、凝縮装置などで構成され、物理的には高耐熱・耐蝕性を備える材料と設計が求められる。化学的には硫黄と水を生成する反応制御が要であり、プロセス制御と材料技術の融合により高効率性と安定性が実現される。モジュール設計された分散配置型ユニットも開発されており、需要に応じて段階的導入が可能な点も注目される。差別化ポイントとしては、低エネルギー消費、触媒寿命の延長、排出ガスのさらなる浄化能力などが挙げられ、設備投資対効果と環境負荷の低減を同時に追求する技術である。
多産業に浸透する不可欠技術と市場展望
硫黄回収技術は、石油精製、LNG 製造、化学工業、さらには再生可能エネルギー由来の有機硫黄分解プロセスなど、エネルギー・化学産業全体に広く用途を持つ。近年は脱炭素志向や有害ガス規制強化の流れから、再生可能エネルギー生産設備やバイオマスガス精製にも硫黄回収の必要性が広がっている。
LP Informationによる「世界硫黄回収技術市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/53773/sulfur-recovery-technology）レポートでは、期間中のCAGRは7.5%と安定的成長が見込まれており、2031年には市場規模が11.56億米ドルに達する予測である。この市場トレンドは、産業構造変動やエネルギーの多様化に伴うガス処理機器全体の需要増を反映するものであり、さらには循環型社会の実現を主導する技術基盤としての位置づけが明確になりつつある。
図. 硫黄回収技術世界総市場規模
図. 世界の硫黄回収技術市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、硫黄回収技術の世界的な主要製造業者には、Worley (Incl.Jacobs)、John Wood Group、Technip Energies、Fluor、Chiyoda Corporation、Linde、Shell、Sunway Chemical、MAIRE、Axensなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約53.0%の市場シェアを持っていた。
高信頼性・低運用コストで差をつける戦略的技術
市場において競争優位を築くためには、耐食性・耐熱性に優れた材料構成、触媒性能の向上、運用安全性、そしてライフサイクルコストの低減が不可欠である。石油精製業界向けには大手技術ベンダーによる触媒耐久性改善技術やプラントの省エネ性向上サービスが提供されており、差別化を図るカギとなっている。また、LNG やバイオガスの分野では、より低温・低圧条件下でも高回収率を維持できる触媒やプロセス設計が進展している。材料面では、セラミックス複合材料や耐蝕合金などの導入により設備寿命延長とメンテナンス頻度の減少が達成されつつあり、これによりOPEX（運用費）削減と設備稼働率向上の両立が評価される。将来的には、IoTによる遠隔監視とセットになったスマート硫黄回収ユニットの展開など、オペレーション効率化と信頼性向上の両方向で技術革新が続くであろう。
