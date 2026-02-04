日本の短波赤外線（SWIR）市場規模・シェアレポート、成長およびメーカー 2025-2035
KDマーケットインサイツは、市場調査レポート『日本の短波赤外線（SWIR）市場の将来動向と機会分析 - 2025～2035年』を発表しました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が情報に基づいたビジネス判断を行うことを支援します。本調査レポートでは、KDマーケットインサイツの研究者が一次および二次の調査分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーク、そして各社の市場参入（GTM）戦略の理解を行っています。
市場概要
短波赤外線（SWIR）は、通常0.9μm～1.7μm（用途によっては最大2.5μm）にわたる赤外線スペクトルの一部を指します。SWIRのイメージングおよびセンシング技術は、産業検査、半導体製造、マシンビジョン、防衛・セキュリティ、科学研究、食品検査、医療診断などで広く使用されています。可視光イメージングと異なり、SWIRはシリコン、プラスチック、霧、包装など一部の材料を透過できるため、非破壊検査や高コントラストイメージングが可能です。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/contact-us
日本では、先進的な電子機器エコシステム、強固な半導体・フォトニクス産業、精密製造のリーダーシップがSWIR市場を後押ししています。日本企業はSWIRセンサー、カメラ、光学部品の主要ユーザーかつサプライヤーであり、SWIRは国内のハイテクバリューチェーンにおいて戦略的に重要な技術です。
市場規模とシェア
日本のSWIR市場は約4億5,000万～6億米ドルと推定され、アジア太平洋地域のSWIR市場において重要なシェアを占めています。今後10年間でCAGRは8～10％と予測され、従来のイメージング市場を上回る成長が見込まれます。
用途別では、産業検査および半導体製造が最大の市場シェアを占めており、ウェハー検査、欠陥検出、プロセスモニタリングが成長を牽引しています。防衛・セキュリティも重要なセグメントであり、科学研究・分光分析は安定した需要を持っています。日本の工場自動化やマシンビジョンの強みが、SWIR技術の広範な採用を支えています。
成長促進要因
半導体製造の拡大：シリコンウェハーやボンド構造、先進パッケージング検査にSWIRイメージングが不可欠。
産業自動化の成長：高速・非接触検査システムにSWIRカメラが統合される傾向。
SWIRセンサー技術の進歩：InGaAsセンサーの解像度・感度向上によりコスト低減と用途拡大。
防衛・セキュリティの近代化：低照度環境下でのナイトビジョン、ターゲット認識、監視に活用。
研究開発・科学活動の増加：大学や研究機関でSWIR分光・イメージングに投資。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340868/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
コンポーネント別
SWIRカメラ
SWIRセンサー・検出器
SWIR光学部品・レンズ
照明・アクセサリー
技術別
InGaAsベースSWIRセンサー
拡張レンジSWIRセンサー
用途別
産業検査・マシンビジョン
半導体・電子機器製造
防衛・セキュリティ
科学研究・分光分析
食品・農業検査
エンドユーザー別
製造企業
政府・防衛機関
研究機関・大学
主要企業と競争環境
市場概要
短波赤外線（SWIR）は、通常0.9μm～1.7μm（用途によっては最大2.5μm）にわたる赤外線スペクトルの一部を指します。SWIRのイメージングおよびセンシング技術は、産業検査、半導体製造、マシンビジョン、防衛・セキュリティ、科学研究、食品検査、医療診断などで広く使用されています。可視光イメージングと異なり、SWIRはシリコン、プラスチック、霧、包装など一部の材料を透過できるため、非破壊検査や高コントラストイメージングが可能です。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/contact-us
日本では、先進的な電子機器エコシステム、強固な半導体・フォトニクス産業、精密製造のリーダーシップがSWIR市場を後押ししています。日本企業はSWIRセンサー、カメラ、光学部品の主要ユーザーかつサプライヤーであり、SWIRは国内のハイテクバリューチェーンにおいて戦略的に重要な技術です。
市場規模とシェア
日本のSWIR市場は約4億5,000万～6億米ドルと推定され、アジア太平洋地域のSWIR市場において重要なシェアを占めています。今後10年間でCAGRは8～10％と予測され、従来のイメージング市場を上回る成長が見込まれます。
用途別では、産業検査および半導体製造が最大の市場シェアを占めており、ウェハー検査、欠陥検出、プロセスモニタリングが成長を牽引しています。防衛・セキュリティも重要なセグメントであり、科学研究・分光分析は安定した需要を持っています。日本の工場自動化やマシンビジョンの強みが、SWIR技術の広範な採用を支えています。
成長促進要因
半導体製造の拡大：シリコンウェハーやボンド構造、先進パッケージング検査にSWIRイメージングが不可欠。
産業自動化の成長：高速・非接触検査システムにSWIRカメラが統合される傾向。
SWIRセンサー技術の進歩：InGaAsセンサーの解像度・感度向上によりコスト低減と用途拡大。
防衛・セキュリティの近代化：低照度環境下でのナイトビジョン、ターゲット認識、監視に活用。
研究開発・科学活動の増加：大学や研究機関でSWIR分光・イメージングに投資。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340868/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
コンポーネント別
SWIRカメラ
SWIRセンサー・検出器
SWIR光学部品・レンズ
照明・アクセサリー
技術別
InGaAsベースSWIRセンサー
拡張レンジSWIRセンサー
用途別
産業検査・マシンビジョン
半導体・電子機器製造
防衛・セキュリティ
科学研究・分光分析
食品・農業検査
エンドユーザー別
製造企業
政府・防衛機関
研究機関・大学
主要企業と競争環境