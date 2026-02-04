『日本経済新聞』に株式会社地域新聞社に関する記事が掲載されました
株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役社長：細谷 佳津年、証券コード：2164、以下「当社」といいます。）は、2026年2月4日（火）付けの『日本経済新聞』電子版において、当社に関する記事が掲載されたことをお知らせいたします。
本記事では、当社株式を巡り、複数の投資家が連携して株式を取得する、いわゆる「ウルフパック」と呼ばれる動きが顕在化したことを背景に、社長交代の動議提出を経て共同協調行為の認定に至るまでの約5カ月間にわたる一連の経緯や、当社経営陣および取締役会の対応について詳しく報じられております。
当社といたしましては、今後も健全なコーポレート・ガバナンス体制のもと、株主・投資家の皆様との建設的な対話を重ねながら、持続的な成長と企業価値の向上に向けた経営を推進してまいります。
記事は以下リンクよりご覧ください。
■掲載媒体：『日経新聞電子版』https://www.nikkei.com/
■記事：https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB1117O0R11C25A2000000/
地域新聞社を襲った「ウルフパック」 社長交代の動議、5カ月の暗闘
株式会社地域新聞社のアセット（企業資産）について
当社は、地域密着型の生活情報誌『ちいき新聞』の発行を軸に、情報発信および販売促進の総合支援事業を展開しており、年間約7,000社にサービスを提供しています。千葉県を中心に毎週発行している『ちいき新聞』は、専属の配布員により174万世帯へポスティングされ、創業以来41年以上にわたり配布を継続してきたことで、他に類を見ない九つのアセットを築いてきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340864/images/bodyimage1】
現在当社では、この独自のアセットを部分的に活用した取り組みに注力しており、その活用方法として、千葉県外から県内へ、また県内から県外へと価値を橋渡しする「シーパワー戦略」、および県内で価値循環を図る「ランドパワー戦略」の2つを展開しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340864/images/bodyimage2】
アセットと成長戦略「Strategic Plan」の詳細はこちら▼
https://ir.chiikinews.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/StrategicPlan11.pdf
会社概要
社名 ： 株式会社地域新聞社（東証グロース 証券コード2164）
所在地 ： 〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北1-11-16 VH勝田台ビル5F
代表者 ： 代表取締役社長 細谷 佳津年
創業 ： 1984年8月28日
URL ： https://chiikinews.co.jp
IRサイト： https://ir.chiikinews.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社地域新聞社
担当 ： コーポレートコミュニケーション室 五十嵐 正吾
TEL ： 047-485-1107
Mail ： c.c@chiikinews.co.jp
配信元企業：地域新聞社
本記事では、当社株式を巡り、複数の投資家が連携して株式を取得する、いわゆる「ウルフパック」と呼ばれる動きが顕在化したことを背景に、社長交代の動議提出を経て共同協調行為の認定に至るまでの約5カ月間にわたる一連の経緯や、当社経営陣および取締役会の対応について詳しく報じられております。
当社といたしましては、今後も健全なコーポレート・ガバナンス体制のもと、株主・投資家の皆様との建設的な対話を重ねながら、持続的な成長と企業価値の向上に向けた経営を推進してまいります。
記事は以下リンクよりご覧ください。
■掲載媒体：『日経新聞電子版』https://www.nikkei.com/
■記事：https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB1117O0R11C25A2000000/
地域新聞社を襲った「ウルフパック」 社長交代の動議、5カ月の暗闘
株式会社地域新聞社のアセット（企業資産）について
当社は、地域密着型の生活情報誌『ちいき新聞』の発行を軸に、情報発信および販売促進の総合支援事業を展開しており、年間約7,000社にサービスを提供しています。千葉県を中心に毎週発行している『ちいき新聞』は、専属の配布員により174万世帯へポスティングされ、創業以来41年以上にわたり配布を継続してきたことで、他に類を見ない九つのアセットを築いてきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340864/images/bodyimage1】
現在当社では、この独自のアセットを部分的に活用した取り組みに注力しており、その活用方法として、千葉県外から県内へ、また県内から県外へと価値を橋渡しする「シーパワー戦略」、および県内で価値循環を図る「ランドパワー戦略」の2つを展開しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340864/images/bodyimage2】
アセットと成長戦略「Strategic Plan」の詳細はこちら▼
https://ir.chiikinews.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/StrategicPlan11.pdf
会社概要
社名 ： 株式会社地域新聞社（東証グロース 証券コード2164）
所在地 ： 〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北1-11-16 VH勝田台ビル5F
代表者 ： 代表取締役社長 細谷 佳津年
創業 ： 1984年8月28日
URL ： https://chiikinews.co.jp
IRサイト： https://ir.chiikinews.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社地域新聞社
担当 ： コーポレートコミュニケーション室 五十嵐 正吾
TEL ： 047-485-1107
Mail ： c.c@chiikinews.co.jp
配信元企業：地域新聞社
プレスリリース詳細へ