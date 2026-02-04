【株式会社地域新聞社】当社株式の不自然な株価高騰について
株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役社長：細谷 佳津年、証券 コード：2164、以下「当社」といいます。）は、2026年1月16日付け「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応策）に関する共同協調行為の認定についてのお知らせ」でお知らせしましたとおり、同月15日開催の当社取締役会において、当社独立委員会による勧告を踏まえて、MTM Capital株式会社、株式会社YN企画、バイオセラミック株式会社、合同会社 Happy horse、KING 有限責任事業組合、静岡エネルギー株式会社（以下「静岡エネルギー」といいます。）、株式会社日本シーサプライ、中谷正和氏、野本豊氏及び鈴木祥元氏の間に共同協調行為が行われていると判断いたしましたが、近時、静岡エネルギーの代表取締役である薮田晃彰氏及びその関係者が当社株式を新たに取得していることを確認しております。
このような状況の中、当社の株価は2026年1月下旬以降急騰しておりますが、当社としては、かかる当社株価の異常な急騰は、当社のファンダメンタルズを必ずしも反映したものではなく、何者かが、特段の開示をすることなく、何らかの意図をもって単独で又は協調・共同して当社株式の買集めを行っていることで引き起こされている可能性もあるのではないかと危惧しており、仮にそのような買集めが行われているとすれば、当社の中長期的な企業価値ないし株主の皆様共同の利益の確保・向上に支障が生じかねないと懸念しております。このため、当社は、一般株主の皆様の利益保護の観点から、一連の不自然な取引状況について関係機関に対する情報提供も進めております。
株主の皆様におかれましては、不確かな情報等によることなく、当社の開示情報を含めて、適切に情報を収集していただいた上で、判断をいただきますようお願い申し上げます。
