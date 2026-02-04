電磁鋼板市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月28に「電磁鋼板市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。電磁鋼板に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
電磁鋼板市場の概要
電磁鋼板 市場に関する当社の調査レポートによると、電磁鋼板市場規模は 2035 年に約 785 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 電磁鋼板市場規模は約 421 億米ドルとなっています。電磁鋼板 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、電磁鋼板市場シェアの拡大は、世界的な電化への取り組み強化によるものです。世界の電力消費量が増加するにつれ、各国政府や電力会社は、新しい発電所の建設、老朽化したインフラの更新、送電網の近代化に投資しています。例えば、インド、ブランド、エクイティ財団（IBEF）の分析によると、インドは電力インフラの強化と2032年までに458GWに達すると予測される電力需要に対応するため、1,095億米ドル以上を投資しました。
電磁鋼板に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/global-electrical-steel-market/58913
電磁鋼板に関する市場調査によると、再生可能エネルギーの導入拡大や、鉄損を低減し、効率を向上させ、全体的な性能を高めるために自動車分野で電磁鋼板の使用が増加していることから、市場シェアは拡大すると予測されています。
しかし、電磁鋼板の製造施設を建設するには、制御焼鈍、コーティング、結晶粒配向などの工程に多額の設備投資が必要です。この巨額の設備投資は、新規参入企業の参入障壁となり、既存企業の生産能力拡大を制約する要因となる可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340865/images/bodyimage1】
電磁鋼板市場セグメンテーションの傾向分析
電磁鋼板 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、電磁鋼板 の市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
電磁鋼板市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-58913
エンドユーザー産業別に基づいて、電磁鋼板市場はエネルギーと電力、自動車（電気自動車、ハイブリッド車）、産業機械、家電製品に分割されています。これらのうち、エネルギーと電力分野は、エネルギーと電力セクターの急速な拡大と、電力変圧器、配電変圧器、送電網インフラ機器における電磁鋼板の高い使用率を背景に、予測期間中に65%のシェアを占めると予想されています。
電磁鋼板の地域市場の見通し
電磁鋼板 市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの地域のうち、アジア太平洋地域の市場が最大のシェアとなる34%を占め、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.2%で最も速いペースで拡大すると予想されています。この成長は、インド、中国、韓国、日本における急速な都市化と工業化、エネルギー需要の増加、そして新たな送電網への投資や老朽化した送電網の改修などが要因となっています。
