新潟市働きやすい職場づくり推進企業表彰で優秀賞を受賞

フラー株式会社

フラー株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：山崎 将司、以下「フラー」）はこのほど、令和7年度新潟市働きやすい職場づくり推進企業表彰（主催：新潟市）にて優秀賞を受賞しましたのでお知らせいたします。

表彰式は2026年2月5日に開かれる新潟市働きやすい職場づくり推進フォーラム内にて執り行われる予定です。また、同フォーラムのパネルディスカッションにフラーCTOの伊津が登壇します。

今回の受賞を契機に、フラーは今まで以上に働きやすい職場づくりの実現へよりいっそう邁進する所存です。

新潟市働きやすい職場づくり推進企業表彰について

新潟市では、企業の人材・労働力不足解消のため、市内企業における働き方改革を推進しています。

その一環として、誰もが働きやすい職場づくりに取り組む市内の中小企業を表彰し、その取組を広く知ってもらうための事業を行っています。

ワーク・ライフ・バランスや女性活躍推進のほか、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方や従業員の健康づくりの推進など、働きやすい職場づくりに積極的に取り組む中小企業のなかから、先駆的・特徴的な企業を表彰しています。

※新潟市Webサイトより引用：https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/shigoto/h30hatarakikata/koyokigyouhyousyou/R7hyousyou.html

選考委員のコメント

従業員個々のライフスタイルや働き方を大切にし、福利厚生の充実や、多様で柔軟な働き方ができる環境を整えていることは、特徴的で優れた取組です。

従業員の過去3年間の育児休業取得率では男女ともに100％であり、さらに取得日数が全員1ヶ月以上であるなど、男性も女性も働きやすい職場である点や雇用のミスマッチを生まないための取組も離職率の低下につながっており、評価できるポイントです。

働きやすさと働きがいを両立させているこれらの取組は、他の企業の模範となるものであり、引き続き「働きやすい職場づくり」を推進していただけますよう期待しています。

新潟市働きやすい職場づくり推進フォーラム 開催概要

開催日時：2026年2月5日（木）13:30~16:30

参加費：無料

場所：新潟市東区プラザ ホール（新潟市東区下木戸1-4-1 東区役所2階）

定員：先着240名



新潟市働きやすい職場づくり推進フォーラムについて：https://www.city.niigata.lg.jp/iryo/kenko/hokenkenko/hatarakiyasuisyokuba.html

参加申込みフォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW6Dqg1OOouMgKOcliBwkQU1c7B--bheuILQ66Uq7-FVuY-A/viewform

フラーについて

フラーは「ヒトに寄り添うデジタルを、みんなの手元に。」をミッションに掲げ、フラーが持ちうる全てのプロフェッショナル領域でアプリやウェブなどデジタルにかかわる支援を行う「デジタルパートナー事業」を積極的に展開しています。

新規・既存事業の戦略構築からプロダクト開発・グロースまで“ワンチーム”で伴走。「デジタル領域全般で頼られる存在」として顧客に寄り添い、課題解決や事業成長に貢献しています。

柏の葉本社と新潟本社の二本社体制で、それぞれの地方の特長を最大限に活かした経営により、中長期的な成長を目指しています。

会社名：フラー株式会社

所在地：

【柏の葉本社】千葉県柏市若柴178番地4 柏の葉キャンパス148街区2 KOIL

【新潟本社】新潟県新潟市中央区笹口1丁目2番地 PLAKA2 NINNO

代表者：代表取締役社長 山崎 将司

設立日：2011年11月15日

事業内容：デジタルパートナー事業

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：387A）

URL：https://www.fuller-inc.com/

ーーーーー

本件お問い合わせ先：広報担当・日影 pr@fuller.co.jp