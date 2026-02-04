【サンシャインシティプリンスホテル】「ストロベリー&ホワイトショコラスイーツブッフェ」を開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

サンシャインシティプリンスホテル（所在地:東京都豊島区東池袋3‐1‐5、総支配人:小田 麻夕美）では、苺とショコラの組み合わせがお楽しみいただけるスイーツブッフェとして、「ストロベリー＆ホワイトショコラスイーツブッフェ」を2026年3月14日(土)から5月15日(金)までカフェ＆ダイニングChef’s Paletteにて開催いたします。

ストロベリー＆ホワイトショコラスイーツブッフェ

第2弾となる今回は“春の訪れ”をテーマに、彩り鮮やかなスイーツやお食事など、全30品以上をご用意。不動の人気を誇る、ショートケーキやいちごパイをはじめ、ホワイトショコラを纏わせた「スフレチーズ」やいちごのバウムクーヘンをホワイトショコラでコーティングした「四つ葉のクローバー」、パティシエの遊び心が詰まったピスタチオムースで仕あげた「いもむしムース」などで春らしさを表現しました。

お食事でも、春野菜やいちごを中心にスイーツの甘さとバランスがお楽しみいただけるメニューをご用意いたしました。見て、食べて、サンシャインシティプリンスホテルで春の訪れをご体感ください。

ストロベリー＆ホワイトショコラスイーツブッフェホワイトショコラで仕あげた、スフレチーズや四葉のクローバー不動の人気、いちごパイ春の訪れをイメージした、いもむしムースお食事メニュー紅茶鴨のピンチョススモークサーモンといちご風味のクロワッサンサンド

「ストロベリー＆ホワイトショコラスイーツブッフェ」 概要

開催期間 2026年3月14日(土)～5月15日(金)

開催場所 カフェ＆ダイニング Chef’s Palette (ホテル1F)

開催時間 【平日】 12:00NOON～3:00P.M.（最終入店 1:30P.M.）

【土休日】 11:30A.M.～5:30P.M. (最終入店 4:00P.M.)

料 金 【平日】 おとな（中学生以上） \5,000

【土休日】 おとな（中学生以上） \5,500

ご 予 約 2026年2月4日(水)より、ホテル公式Webサイト内専用ページにて受付開始

https://www.princehotels.co.jp/sunshine/restaurant/contents/sweets-buffet/strawberry-white/

お電話からのご予約、お問合せは、レストラン予約 TEL：03‐5954‐2254 (10:30A.M.～6:00P.M.)

※料金には消費税が含まれております。別途お会計時、サービス料(13％)を加算させていただきます。

※ご利用時間は90分制、上記開催時間内でのフリー入店となります。

※食物アレルギーへの対応についてはこちら。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※本情報は、2026年2月4日現在のものであり、変更となる場合がございます。

※画像はイメージです。