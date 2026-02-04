アイリックコーポレーションが2月14日（土）に第2四半期決算説明会（YouTubeライブ配信）を開催

株式会社アイリックコーポレーション（本社：東京都文京区 代表取締役社長CEO：勝本竜二、証券コード：7325）は、2026年2月14日（土）に2026年6月期第2四半期の決算説明会をオンラインにて開催いたします。



株式会社イベントス主催の投資WEB IRセミナー（YouTubeライブ配信）にて、当社の代表取締役社長CEO勝本竜二より、2026年6月期第2四半期の決算の概要や今後の成長戦略についてご説明いたします。投資家の皆さまに広くご視聴いただき、当社の事業及び決算内容への理解を深めていただければと存じます。質疑応答の時間を設けておりますので、皆さまからのたくさんのご意見・ご質問をお待ちしております。






【開催概要】

開催日時　 ：2026年2月14日（土）14:00～14:55（13:30開場）


開催形式 　：オンライン（YouTubeライブ配信）


当社登壇者 ：代表取締役社長CEO　勝本 竜二


司会進行 　：金融アナリスト　三井 智映子氏


参加費　　 ：無料



【詳細・申込URL】

https://www.kojintoushika.com/live-2-14-sat-irrc/(https://www.kojintoushika.com/live-2-14-sat-irrc/)




【タイムスケジュール】2026年2月14日（土）

第1部　　 14:00～14:15


　　　　　代表取締役社長CEO 勝本と三井氏の対談「直近で発表した決算、その内容とは！？」


第2部 　　14:15～14:35


　　　　　代表取締役社長CEO 勝本による決算説明


第3部 　　14:35～14:55


　　　　　質疑応答（皆さまからの質問タイム）



・2026年6月期第2四半期の決算発表は2026年2月13日（金）15：30を予定しております。


・ご質問は、YouTubeライブ配信の中で、チャットにてお受けいたします。





【会社概要】

■株式会社アイリックコーポレーション（https://www.irrc.co.jp/(https://www.irrc.co.jp/)）


（東京証券取引所　グロース市場：証券コード 7325）


本社所在地　　東京都文京区本郷二丁目27番20号　本郷センタービル4階


設立　　　　　1995年7月


代表者　　　　代表取締役社長　　勝本　竜二


資本金　　　　13億5,478万円


事業内容　　　・『保険クリニック(R)』の運営を行う保険クリニック事業


　　　　　　　・保険販売事業者に向けたソリューション事業


　　　　　　　・顧客の資産運用やライフプランをサポートするFA事業


　　　　　　　・「保険IQシステム(R)」などの開発、ADXプロダクトの開発・販売を行うシステム事業


サービス　　　インシュアテックソリューション　https://hs.irrc.co.jp/


サイト　　　　日本初*の保険ショップ『保険クリニック(R)』　https://www.hoken-clinic.com/


　　　　　　　スマートOCR(R)（非定型AI-OCR）　https://www.smartocr.jp/


*「日本初の来店型乗合保険ショップチェーン**」


**店舗数11店舗以上または年商10億円以上をチェーン店と定義　


　東京商工リサーチ調べ（2018年6月）




