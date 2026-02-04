◤グローバル人材育成特化型eラーニング INSIGHT ACADEMY◢ が日本人材ニュース「サービスガイド100選」に選出されました！
グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表取締役：金 珍燮）では、グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY」が、日本人材ニュースが主催する「サービスガイド100選」に選出されました。
人材・人事コンサルティング会社＆サービスガイド100選選定基準
1989年に創刊された人事専門誌「日本人材ニュース」は、組織・人事コンサルティング、人材育成・研修、健康経営・ウェルビーイング、HRテックなどの人材育成・組織開発を支援するサービスを提供している会社を対象に、１.健全なコンサルティング方針、２.高いコンサルティング能力、３.コンプライアンスの順守という基準で人事関係者から推薦を受けて選定し、インタビューによって、サービスの強み、仕組み、方針などを紹介しています。
「INSIGHT ACADEMY」の選定理由と評価
インサイトアカデミーは、1000社以上の海外事業展開を支援するコンサルティング会社サイエストのグループ会社で、グローバルビジネスの成功に必要な人材について熟知している。
実践経験豊富な講師によるサポートに対する評価は高く、顧客企業が必要とする人材や国別にカスタマイズされたEラーニング、研修、語学などのプログラムは高い満足度を実現しており、グローバル人材育成を加速させたい企業のパートナーとなっている。
※日本人材ニュース編集部の評価 より引用
INSIGHT ACADEMYとは
社員のグローバル人材としてのポテンシャルを引き出し、
“海外事業で収益を生み出す人材”を育成いたします。
“INSIGHT ACADEMY 育成メソッド ”
Eラーニング、研修、語学の学びの流れを生み出し、
インプット、実践、現場適用で育成の成果につなげる
8000名の海外実戦経験豊富な専門家と1,000社以上の海外事業支援で培った「活きた知見」を集約し、グローバル人材を「海外で収益を生み出せる人材」と定義。
「マインドをセットする」「スキルを磨く」「応用力を身に付ける」という学習プロセスを通じて、６つのグローバル人材育成要件を習得するプログラムを受講者や国別にカスタマイズしてご提供いたします。
多くの海外展開企業様にご導入頂いています。
■「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」無料トライアル実施中！
ご担当者様向けに、「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」150講座以上をすべてご視聴いただける「2週間の無料トライアル」をご用意しております。
この機会に、ぜひお試しください！
会社概要
インサイトアカデミー株式会社
本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F
代表取締役 金 珍燮
設立：2019年12月1日
資本金：9500万円
会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/
事業内容：グローバル人材育成・研修業
‐ INSIGHT ACADEMY「Eラーニング」：https://client.insighta.co.jp/service/e-learning
‐ INSIGHT ACADEMY「研修」：https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training
‐ INSIGHT ACADEMY「語学」：https://client.insighta.co.jp/service/language
サービスご利用に関するお問い合わせから、メディア掲載・取材に関するお問い合わせも、こちらからお願いいたします