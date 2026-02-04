広島オフィスが「広島県 仕事と家庭の両立支援企業」に登録決定！働きやすい職場づくりをさらに推進

株式会社ジェイテック

ソフトウェアを通して様々な情報サービス事業を展開する株式会社ジェイテック（以下「ジェイテック」）は、仕事と家庭の両立支援に関する取り組み「広島県 仕事と家庭の両立支援企業登録制度」への登録が決定したことをお知らせいたします。

「広島県 仕事と家庭の両立支援企業登録制度」とは

「広島県 仕事と家庭の両立支援企業登録制度」は、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、「仕事と家庭の両立支援」や「仕事と介護の両立支援」に取り組む企業等を県が登録する制度です。

取得の背景

ジェイテックでは、育児や介護といったライフイベントと仕事の両立が、経営においての重要課題の一つと捉えています。どのような状況にあっても安心して長く働き続けられる職場環境を整えるこそが、企業の持続的な成長に不可欠であると考え、この度、広島県が推進する「仕事と家庭の両立支援企業」に登録いたしました。広島オフィスでは認定取得を推進しており、社員に向けた健康経営にも力を入れています。本制度への登録を機に、ワークライフバランスのさらなる推進を図り、社員一人ひとりが能力を最大限に発揮できる職場づくりをこれからも追求してまいります。

取得に向けた取り組み

多様な働き方を支える仕組みに加え、誰もが気兼ねなく制度を利用できる職場づくりに取り組んでいます。

- 柔軟な育児支援制度育児との両立支援においては、短時間勤務制度や看護等休暇の導入に加え、待機児童問題に配慮し、2歳以降も育休を延長できる独自の制度を設けるなど、社員の不安を解消する柔軟な体制を整えました。- 「育休取得率」の実績積極的な制度周知と意識改革により、育休取得率は女性100％、男性80％と非常に高い水準を維持しています。ライフステージの変化に左右されないキャリア形成を支援しています。- 男性の育児参画を促す独自の仕組み男性の育児参画については、配偶者の分娩休暇や看護休暇を育休と組み合わせて柔軟に取得できるよう整備し、産後パパ育休などの活用も推進してきました。また、男性の育休取得率「80％」という実績を社内外に公表し、数値を見える化することで、性別を問わず誰もが気兼ねなく育児休業を取得できる組織づくりを醸成しています。

ジェイテックは共に働く仲間を募集しています

常に進化し続けるテクノロジーの世界で、お客様のビジネス課題を解決するソリューション事業を展開しています。私たちは、最先端の技術と豊富な経験を活かし、お客様のニーズに合わせた最適なシステム開発、コンサルティング、運用サポートを提供しています。経験やスキルを活かし、私たちと共に未来を創造しませんか？



報道関係お問い合わせ先

株式会社ジェイテック 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-9-1 肥後橋センタービル12F

連絡先： 06-6445-0071 /06-6445-0072(FAX) Email：public_relations@j-tech.jp

担 当： 西村 （広報）

製造業向け生産ソリューション「J's Works Solution」

自社製品である生産管理・販売管理パッケージ「J's Works ERP」を生産スケジューラと併せて「J's Works Solution」と称し、お客様の課題を把握・分析し最適なソリューションの提案を行っています。

導入の際にはコンサルティングから設計・開発、保守運用までの一貫したサポートを行い、製造現場のDX課題を解決しています。

クラウドソリューション

内製化支援、マイグレーション、アプリケーション開発、運用・保守を中心とした4種を提供しております。最新技術やサービスの導入にも積極的に取り組んでおり、導入・活用支援に関するご相談も承ります。

私たちが提供するソリューションの品質は、技術力向上への継続的な投資と、社員の専門性を高める体制によって支えられています。

以下のAWS認定を受けていますので、安心してお任せいただけます。

企業実績

・AWSアドバンストティアパートナー

・AWS 100 APN Certification Distinction

・「AWS Japan Certification Award 2024」において「Rising Star of the Year」を受賞

・「Foundational Technical Review （FTR） for Service Offerings (SO) 」に合格

(マイグレーション&モダナイゼーション)

(クラウドアプリケーション開発サービス)

個人実績

・2025 Japan AWS Top Engineers

・2024-2025 Japan All AWS Certifications Engineers

・2025 Japan AWS Jr. Champions

＜対象クラウドサービス＞

・AWS（Amazon Web Services）

・Microsoft Azure

・Google Cloud

※上記以外のクラウドサービスもご相談可能です

受託開発

お客様からお預かりした案件や受託開発プロジェクトを通じて確かな信頼関係を築いてきました。設立当初から長年にわたるお付き合いを続けているお客様も多く、これまで培ってきた豊富な実績は大きな強みです。

お客様の課題を深く理解し、最適なソリューションを提供することで継続的な信頼関係を創出しています。今後も事業を拡大し、より多くのお客様のビジネス成長に貢献できるよう全力を尽くしてまいります。

システムエンジニアリングサービス

お客様のプロジェクトに、豊富な実績を持つジェイテックのエンジニアが常駐し、技術面からプロジェクトの成功を支援します。業務系システム開発、AI・IoTなどの組込・制御、サーバー・ネットワーク構築まで、各分野の専門家がお客様のチームに加わり、開発や運用を力強く推進します。

プロジェクト体制の強化や技術的な課題解決、内製化支援など、お客様の様々なニーズに合わせて最適な技術を提供します。最新技術の導入支援も、ぜひご相談ください。

■会社概要

会社名：株式会社ジェイテック

本社所在地：大阪府大阪市西区江戸堀

会社設立：1997年2月27日

資本金：3,000万円

代表取締役会長：應谷 大

代表取締役社長：中川 優介

URL：https://www.j-tech.jp/