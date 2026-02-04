神奈川県の「さがみロボット産業特区」特設ウェブサイト、新規コンテンツを公開

newtrace株式会社

「体験と価値の再設計」として、CGの可能性を追求するnewtrace株式会社は、神奈川県の「バーチャルロボットタウンさがみ」ウェブサイト内に、新規コンテンツが公開されることをお知らせいたします。

■背景

神奈川県では、「さがみロボット産業特区」の取組などを通じて、生活支援ロボットの実用化や普及・活用を推進しています。

このたび、ロボットを身近に体験できる機会を提供し、広くロボットの普及を図るため、神奈川県は「バーチャルロボットタウンさがみ」ウェブサイト内に新規コンテンツを公開いたしました。

なお、newtrace株式会社は、神奈川県より受託し「バーチャルロボットタウンさがみ」内の新規コンテンツを制作いたしました。

■コンテンツの特徴

「バーチャルロボットタウンさがみ」ウェブサイト内の３Dメタバース空間『さがみバーチャルロボパーク』では、未来の神奈川をイメージした街やさがみロボット産業特区で開発を支援したロボットを体験することが出来ます。

『さがみバーチャルロボパーク』内に、ロボットの知識や理解を深める事が出来る「さがみロボットクイズ」や、ユーザーをロボットに見立てて診断を行う「ロボット占い」コンテンツを追加いたしました。

また、３Dメタバース空間には新たに５体のロボットが実装されております。

３Dメタバース空間はVRデバイス機器を用いてVR空間でも体験可能となっており、ロボットのある生活をより身近に感じる事ができますので、ぜひご覧ください。

■公開日

令和8年2月4日（水曜日）

■概要

「バーチャルロボットタウンさがみ」ウェブサイト

URL：https://sagamirobot.pref.kanagawa.jp/virtual/

■本件に関するお問い合わせ

神奈川県産業労働局産業部産業振興課さがみロボット産業特区グループ

電話 045-210-5650

●newtrace株式会社について https://newtrace.net/

デジタルイノベーション事業／CGでお客様の持つ情報を再定義し、ブランディングのお手伝いをします。

スペースラボ株式会社のVR部門が分社化し、2022年5月に設立。CG空間やオブジェクト、産業機械のCGシミュレーション、博物館や美術館などの3DCGコンテンツ、デジタルアート、CG動画など3DCGに関する様々な制作を行います。また、ゲーミングプラットフォーム「Roblox」における企画・制作・運営や、自社開発のバーチャルプラットフォーム「360 SPACE」で、バーチャルショールーム、オフィス、社内勉強会、展示会、イベント、商業施設などをデジタルに拡張し、コミュニケーションのあり方からビジネスモデルの改革といったイノベーションに取り組んでいます。