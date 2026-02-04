【展示会出展】“問診”で品質課題を根本改善する「ドクターQA」

ポールトゥウィン株式会社

サービス・ライフサイクルにおける課題解決を支援するポールトゥウィン株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役CEO：志村 和昭、以下「ポールトゥウィン」）は2月25日（水）～27日（金）に幕張メッセで開催される「DX 総合EXPO/ビジネスイノベーション Japan/AI World」に出展いたします。

本展示会は、AIによるビジネス変革や業務効率化をテーマに、最新のAIソリューショや活用事例が一堂に集まる展示会となります。

当社ブースでは第三者の視点で開発・テストプロセスを診断する「ドクターQA」をはじめ、「ソフトウェアの品質保証」、「カスタマーサポート」、「モニタリング」領域におけるAI活用・運用最適化の最新事例をご紹介いたします。当日は、ソフトウェアテストのプロである「ドクターQA」が品質チェックシートとヒアリングを通じて、開発現場の品質状態を“問診”し、品質課題の根本改善をお手伝いいたします。

なお、当日の“品質問診”は混雑が予想されるため、お早めにご予約のうえ、<ポールトゥウィンブース（小間番号:S22-38）>にて、品質課題に関するご相談を賜ります。当社ブースの事前訪問予約をされた方を対象に、Amazonギフトカード「1500円」をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。ぜひ、ご利用ください。

出展ソリューション

■ソフトウェアテスト

設計から運用までを見据えたソフトウェアテストにより、開発現場の状況や課題に応じた柔軟な品質支援を提供しています。

◇主な支援内容

・第三者視点の品質検証

・自動化 × 内製化支援

・品質診断（ドクターQA）から改善までの一気通貫支援

詳細はこちら https://www.service.ptw.inc/lp/qa-a/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=qa_20260204(https://www.service.ptw.inc/lp/qa-a/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=qa_20260204)

ドクターQAはこちら https://www.service.ptw.inc/service/software/doctor-qa/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=doctorqa_20260204(https://www.service.ptw.inc/service/software/doctor-qa/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=doctorqa_20260204)

■カスタマーサポート

AIと人を組み合わせたサポート体制で24時間365日のマルチチャネル対応と運用改善を支援します。

◇主な支援内容

・AI × 有人によるハイブリッド対応

・24時間365日のマルチチャネルサポート

・運用設計から改善までの一気通貫支援

詳細はこちら https://www.service.ptw.inc/lp/customersupport-a/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=qa_20260204&utm_content=customersupport(https://www.service.ptw.inc/lp/customersupport-a/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=qa_20260204&utm_content=customersupport)

■モニタリング

24時間365日の監視体制により、不正行為や障害、炎上リスクを早期に検知し、サービス運営の安心・安全を継続的に支援します。

◇主な支援内容

・24時間365日の常時モニタリング

・不正／障害／リスクの早期検知

・運用改善までを見据えた継続支援

詳細はこちら https://www.service.ptw.inc/lp/netsupport-a/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=qa_20260204&utm_content=netsupport(https://www.service.ptw.inc/lp/netsupport-a/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=qa_20260204&utm_content=netsupport)

ブース事前訪問で Amazonギフトカードをプレゼント

ポールトゥウィンのブースを事前に訪問予約いただくと、Amazonギフトカードをプレゼントいたします。ぜひご活用ください。

１.ブース訪問予約キャンペーン

ポールトゥウィンブースへの訪問を予約すると、「Amazonギフトカード 1500円分」を贈呈！

＜ブース訪問予約の方法＞

１．以下URLより当社ブース訪問予約ページへ移動

https://expo.bizcrew.jp/event/14991/module/booth/387354/396755?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=qa_20260204&utm_content=bizcrew_expo_booth(https://expo.bizcrew.jp/event/14991/module/booth/387354/396755?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=qa_20260204&utm_content=bizcrew_expo_booth)

２．会員登録ページのプロモーションコード欄に「yohm27225」を入力

３．ページ下部の「ブース訪問予約」より、ご希望の日時を予約のうえ、当日のアポイント実施

・Amazonギフトカードは、上記条件をすべて満たしている来場者様を対象に、会期1か月後を目安に展示会事務局よりメールにて進呈いたします。

・訪問件数によらず、Amazonギフトカードの進呈は一律1,500円です。

・プロモーションコードの入力漏れや、ブース訪問予約をせずに当日訪問された場合など、いずれかの条件を満たさない場合は進呈できませんのでご注意ください。

開催概要

【イベント名】

DX 総合EXPO2026 春 東京/ビジネスイノベーション Japan/AI World

【開催日時】

2026年2月25日(水)～27日(金) 各日10:00～17:00

【会場】

幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

【ポールトゥウィンブース】

9～10ホール・小間番号:S22-38

【来場登録】

無料でご入場いただくには事前登録が必須です。

以下のリンクからご登録ください。

https://www.bizcrew.jp/expo/ai-tokyo/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=qa_20260204&utm_content=ai-tokyo(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-tokyo/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=qa_20260204&utm_content=ai-tokyo)

ポールトゥウィン株式会社について

ポールトゥウィン株式会社は、ゲームデバッグ・ソフトウェアテスト・ネットサポート事業など、ITサービスを主な事業とする会社です。1994年にゲームデバッグ事業を立ち上げ、創業5年で800%の成長率を達成。以来、ゲームデバッグ事業においてパイオニア的存在として歩み続けています。

また、2022年2月にはグループ会社を吸収合併。Eコマース不正対策やカスタマーサポートを通じて多様なWebサービスを支えてきた「ピットクルー」、ソフトウェアテストや品質コンサルティングによる不具合解消に貢献してきた「クアーズ」と共に、新たなスタートを切りました。ゲーム業界、EC業界を中心として様々なお客様の課題解決に取り組んでまいりました。 それらで培った知識とノウハウ、多様な人材を活かして世の中のサービスやプロダクトの品質および価値向上に取り組んでまいります。

【 会社概要 】

社名：ポールトゥウィン株式会社（Pole To Win, Inc.）

本社所在地：愛知県名古屋市千種区今池1-5-9

代表取締役CEO：志村 和昭

事業内容：デバッグ・ネットサポート・ソフトウェアテスト

設立： 1994年1月20日

コーポレートサイト：https://www.ptw.inc/

サービスサイト：https://www.service.ptw.inc/

note：https://note.com/ptw_note

公式X：https://x.com/Pole_To_Win_

