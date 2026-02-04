ミガログループのDXYZの顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を三菱地所レジデンスの「ザ・パークハビオ 日本橋茅場町」に導入

ミガロホールディングス株式会社

「デジタル」と「リアル」の融合で新たな価値を創造する企業、ミガロホールディングス株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、証券コード：5535、以下「ミガロ HD」) のグループ会社DXYZ 株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、以下「DXYZ」)は、三菱地所レジデンス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：宮島 正治、以下「三菱地所レジデンス」）が開発する「ザ・パークハビオ 日本橋茅場町」（以下、本物件）に、ミガログループのDXYZが開発提供する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD(フリード)」を導入決定したことを、お知らせいたします。

本物件は、共用部だけでなく全ての専有部まで「FreeiD」を導入する「全住戸オール顔認証マンション(R)」となります。2026年2月に完成・入居開始を予定しております。

■ 「ザ・パークハビオ 日本橋茅場町」への「FreeiD」導入の経緯

「ザ・パークハビオ 日本橋茅場町」は、三菱地所レジデンスによる分譲事業で培った高い基本性能・品質と洗練されたデザインが特徴の賃貸マンションブランド「ザ・パークハビオ」のひとつで、東京都中央区日本橋エリアに位置する2026年竣工の新築賃貸マンションです。

本物件は、暮らしの“タイパ”を高める次世代型賃貸レジデンスとなり、三菱地所が開発・提供する総合スマートホームサービス「HOMETACT（ホームタクト）」とミガログループのDXYZの顔認証IDプラットフォーム「FreeiD（フリード）」を全住戸に採用した先進のスマートホームであり、居住者の快適で利便性の高い暮らしを実現します。

今回、ミガログループのDXYZは本物件のエントランス・宅配ボックス・メールボックス・共用扉に加え、各戸の玄関にも顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を導入しています。本物件は、エントランスだけでなく、各住戸においてまで「FreeiD」を導入するオール顔認証マンション(R)となり、両手が塞がっていても出入りのできる利便性をご提供するとともに、最先端の顔認証技術で高いセキュリティを両立させ、多様化するお客様のニーズにお応えしてまいります。

■ 顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」について

ミガログループの DXYZ が開発提供している「FreeiD」は、顔だけで、暮らす、働く、遊ぶをつなぐ顔認証IDプラットフォームです。財布、身分証などのあらゆるIDを顔に統合し、１度の顔登録で入退、決済、本人確認を利用可能にすることで、鍵や財布を持たずに『顔ダケで、世界がつながる。』を実現します。

多種多様な顔認証AIとの連携が可能なため、利用シーンごとに最適な顔認証AIの提供が可能です。

集合住宅向けに提供している「FreeiDマンション」ソリューションでは、『顔ダケで、暮らす。』を実現する、エントランス、エレベーターなどの共有部から各専有部まで、鍵が一切いらない国内初の「オール顔認証マンション(R)」を展開しています（2026年1月末時点FreeiD導入321棟竣工）。

また、マンションに加え、オフィス、保育園、ゴルフ場、テーマパーク等に顔認証サービスを展開しており、特にオフィスサービスでは、「顔ダケで、働く」を実現するため、従業員のオフィスでの入退の他、来訪者の受付などを顔認証で実現させ、社員証のいらないオフィス運営をご提供しております。また、顔認証決済「FreeiD Pay」※1やマイナンバーカード連携サービス※2も実証事業を進めています。

※1 愛知県主催 あいちデジタルアイランドプロジェクト「TECH MEETS」採択事業 DXYZの顔認証決済「FreeiD Pay」を、イオンモール常滑において 6日間で346名が約350万円分利用 (2025.03.21リリース(https://dxyz.co.jp/press-release/post-2283/))

※2「マイナンバーカード連携 顔ダケで、市民サービス」顔認証受付の実証事業を亀岡市と実施 (2024.01.24リリース(https://freeid.dxyz.co.jp/press-release/post-2506/))

※ オール顔認証マンション(R)は、DXYZ株式会社の登録商標です。

■「ザ・パークハビオ 日本橋茅場町」 物件概要

所在地：東京都中央区日本橋茅場町二丁目2番5号（住居表示）

交通：東京メトロ東西線・日比谷線「茅場町」駅徒歩3分、

東京メトロ東西線・銀座線・都営浅草線「日本橋」駅徒歩6分、

JR・新幹線各線「東京」駅徒歩13分

総戸数：81戸

間取り：1R～2LDK

竣工時期：2026年2 月9日（予定）

入居開始時期：2026 年2月17月（予定）

ミガロホールディングスグループは、グループ会社 DXYZ と今後も顔認証プラットフォームを使用したスマートシティソリューションの提供など、リアルとデジタルの融合を加速する新しいビジネスを創造し、リアルな世界の様々なサービスをデジタルの世界で繋げていきます。

【DXYZ株式会社 会社概要】

代表者：代表取締役社長 中西 聖

所在地：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階

事業内容：顔認証IDプラットフォーム事業、DX推進支援事業、システム受託開発事業

会社HP：https://dxyz.co.jp/

「FreeiD」HP：https://freeid.dxyz.co.jp/

【ミガロホールディングス株式会社 会社概要】

代表者：代表取締役社長 中西 聖

所在地：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階

上場市場：東京証券取引所プライム市場

事業内容：グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務

会社HP： https://www.migalo.co.jp/