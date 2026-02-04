日本とキルギスが紡ぐ未来のビジネス

独立行政法人国際協力機構

2025年12月20日（土）、初の中央アジア5カ国と日本の首脳会合にキルギス大統領と高市首相も参加し、ロシアを経由せずに中央アジアと欧州をつなぐ輸送路「カスピ海ルート」の整備支援などを盛り込んだ「東京宣言」が採択されました。

日本と中央アジアの関係が深まる中、国際協力機構（JICA）とキルギス共和国日本人材開発センター（KRJC）は、キルギスの企業経営者15名を日本に招き、東京と大阪で『日本・キルギス企業連携促進のためのビジネス交流会（Mini EXPO）（ロシア語日本語の逐次通訳あり）』を開催します。

このイベントは両国の経済関係の強化につながる人材育成を目的とするJICA研修プログラムの一環として開催するものです。キルギスの経営者たちは2026年2月4日（水）から13日間にわたり、日本企業を訪問しながら日本の経営手法を学び、日本とのネットワーク構築を行います。

Mini EXPOでは、医療、食品、製造分野などキルギスの多業種にわたる企業と日本企業が直接意見交換を行い、新たなビジネスリンケージを構築する場を提供します。KRJCは日キルギス間の交流を推進しており、これまで過去4回の訪日プログラムでは両国企業間で79件の交流協定と23件の契約が締結され、ビジネス連携が現在も継続的に進展しています。

新たな国際ビジネスの可能性が広がるこの機会に、ぜひご注目ください。

キルギス共和国について

中央アジア・ユーラシア大陸のほぼ中央に位置する山岳国で、天山山脈からの水資源は農畜産物の恵みをもたらすだけでなく、安価で安定した電力源にもなっています。近年、日本とキルギス共和国の関係は、開発援助の段階を超え、戦略的かつ未来志向のパートナーシップへと進化しています。この協力の基盤は、相互成長、信頼、地域協力への共通のコミットメントにあり、新たに締結された協定や高官訪問により、両国間のビジネス関係は一層深まっています。

日本人材開発センター（通称：日本センター）について

中央アジアや東南アジアなどの市場経済への移行を支援するため、各国のビジネス人材育成と日本との関係強化の拠点として開設された機関です。ビジネスコース・日本語コース・相互理解促進事業の３つを活動の柱としており、今回の交流会を実施するビジネスコースでは経営者や起業家などを対象に経営管理、精算・品質管理、人的資源管理など日本的経営ノウハウを提供しています。KRJCはこれまで18,000名以上の卒業生を輩出し、両国の架け橋として活躍しています。

＜参考資料＞

キルギス共和国日本人材開発センター（KRJC）ホームぺージ：