夢を発信する場をつくる「Dreamパートナー」が100組織を突破し、全国に増加中。【4月1日はApril Dream】

プレスリリース配信サービス「PR TIMES」等を運営する株式会社 PR TIMES（東京都港区、代表取締役：山口拓己、東証プライム・名証プレミア：3922）は、企業・団体・自治体・個人が4月1日に夢を発信する「April Dream」に賛同し、夢を発信する場をつくる2026年「Dreamパートナー」が100組織を突破し、今もなお増加中（積極的に受付中）であることをお知らせいたします。

スポーツ団体や自治体、個人のお店まで、多様な業界の皆様がDream パートナーとしてApril Dreamに参加し、大切なお客様、従業員や住民など、誰もが夢を発信できる場「Dreamスポット」が、4月1日に向けて全国に生まれています。

誰もが夢を発信できる4月1日を、日本全国の文化へ

誰もが夢を発信することが当たり前になり、4月1日が夢に向かって行動するきっかけとなるよう、当社は全国のDreamパートナーと共に「夢の発信地」を創る活動を今も拡げています。たとえば、施設の1区画を使って、来場したお客様が夢を書ける場所を設けたり、イベントの中で夢について考え、参加者同士が伝え合う時間を作ったり、企業・団体・組織の皆様がお持ちの「場」や「機会」で、夢を書いて、語り合えば、そこが夢の発信地となります。

お客様の夢を応援したい、夢に溢れる場所にしたい、一緒に働く仲間の夢を応援し合いたい、そんな想いをお持ちの企業・団体・組織の皆様と共に、April Dreamを通じて「誰もが当たり前に夢を発信できる社会」を当社は目指しています。

Dreamパートナーへの参加はこちら :https://tayori.com/f/aprildream2026-partnerフォーム内で「April Dream」そして「Dreamパートナー」に関して詳細にご覧いただけます。

Dreamパートナーには、桜の木をモチーフにした「夢を書いて貼り出す」ための「夢の桜カード」、「桜の木台紙ポスター」を無償でお配りしております。桜のカードに夢を書いて、ポスターに貼り付けていただくことで、参加した方々の夢を、施設内やオフィスの一角に貼り出していただけます。

どうしてDreamスポットでは、手書きで桜に夢を書くのか

エントリー時に、必要枚数と発送時期を選択していただけます。

4月1日は、多くの人にとって新年度という「新たな生活」の象徴です。春の季語でもある桜には、「夢見草（ゆめみぐさ）」という別名もあります。Dreamパートナーの皆様と取り組む「桜に夢を書いて、桜の木に飾る」という行いには、大切な意味を込めています。

「あなただけのたった一つの筆跡」で想いを言葉にして桜を咲かせられるように。

内に留めている夢を自らの手で桜のカードに書き出す。それぞれの筆跡で書かれたその夢は、人生そのものが詰まった、その人にしか咲かせることができない桜となります。多くの方にとって始まりの季節である春に「桜に夢を書く」という体験が、夢への最初の一歩を踏みだすきっかけとなるよう願いを込めて、桜をモチーフにしたカードに夢を書いていただけるようにいたしました。

夢の桜が、夢への応援と新たな夢を生みだすように。

内に留めていた夢が桜となり桜の木に貼り出されると、それは自分だけの想いではなく誰かが応援してくれる夢に変わります。満開の桜の木がDreamスポットに飾られることで、自分の夢が誰かに応援され、自分の夢がまた誰かの後押しになる。視覚的にも華やかな「満開に咲いた夢の桜」は、その場所を、夢への前向きな空気で満たします。

日本中に広がる「夢の桜前線」を目指して。

春になれば、本物の桜が私たちを華やかな気持ちにしてくれるように、Dreamパートナーと共に、日本中に「夢の桜前線」を実現すること。それが、新生活を迎える人々を日本全体で応援する、春という季節にふさわしい新たな文化になると信じています。

多様な地域・業界から参加している2026年Dreamパートナーの皆様

エディオンピースウイング広島（サンフレッチェ広島） 様 2025年参加

エディオンピースウイング広島は、スポーツを核に、人・まち・想いが交わる場所です。April Dreamへの参加を通じて、一人ひとりの夢や希望が声に出され、共有される社会を後押ししたいと考えています。スタジアムから生まれる前向きな言葉や挑戦する気持ちが、地域に広がり、次の一歩を踏み出すきっかけとなること。そして、夢を語ることが自然で、応援し合える文化を、広島から未来へつなげていきたいと考えています。

南相馬市子ども家庭課 様 2024年、2025年参加

April Dreamの「夢は共感を集め、応援されて叶う」に共感し、令和5年度よりDreamパートナーに参加しています。当市では18歳巣立ち応援事業として、成人を迎える18歳のみなさんにお祝い金と応援メッセージの入ったポスターの掲示、そして県立高校の卒業式の日には「卒業おめでとう撮影会」を実施しています。本事業で地域全体で18歳の夢を応援するとともにDreamパートナーとして桜に夢を書いたものを市内に掲示し、地域全体でこども・子育てを応援する機運の醸成を目指しています。

学校法人明治大学 様 2025年参加

明治大学は、「個を強くする大学」という教育理念のもと、学生一人ひとりが自らの夢や志を見つけ、社会に向けて発信し、挑戦していくことを大切にしています。夢を言葉にすることで人や社会を前向きに動かすApril Dreamの趣旨に深く共感し、今年もDreamパートナーとして参加しました。本学は、学生の「個」の力を育み、その夢や挑戦が社会とつながり、新たな価値や希望を生み出していく未来を、教育・研究・社会連携を通じて創っていきます。

WWJ株式会社（WeWork Japan） 様 2025年参加

April Dreamが掲げる「4月1日を“嘘”ではなく“夢”を語る日へ」という想いに強く共感し、WeWork 御堂筋フロンティア拠点にて、入居メンバーの「夢の桜」を集めて掲示しました。

働く人や企業が夢や想いを言葉にし、共有することで、新たなつながりや共創が生まれると信じています。

Dreamパートナーとして、夢の桜の掲示や交流イベントを通じて、挑戦する人や企業が一歩踏み出すきっかけをつくり、地域やコミュニティが前向きに広がっていく社会の実現に貢献していきたいと考えています。

NASPAニューオータニ 様 2023年、2024年、2025年参加

「嘘をつく日を夢を発信する日に」という挑戦に共感し、NASPAニューオータニは2023年から3年連続で本プロジェクトに参加しております。

館内に桜の夢ボードを設置し、まだ残雪が残り桜の開花には早い湯沢町からも、皆さまに夢を発信していただいております。

企業・自治体・地域がひとつの目標でつながる奇跡。子どもたちが胸を張って夢を語れる未来へ、

そっとその背中を押すことができたらと願っています。

新世界市場屋台街 スタンドらんらん 様 2024年、2025年参加

夢を語る時、人は下を向かない。桜を見るときも、人は自然と上を向く。April Dreamは、街の中で人が顔を上げるきっかけをくれる企画だと思っています。新世界という人の流れが絶えない街で、市場や立ち飲み屋を通して夢の言葉が行き交い、前を向く人が増えていく。帰り道に少しだけ視線が上がる、そんな一日を迎えてほしい。だから私は毎年この企画に参加しています。

公益財団法人筑波メディカルセンター 様 2024年、2025年参加

夢を記した桜のキットで、社会を明るくしたい”という想いが、当院で行われている「病院アート活動」の想いとつながり、2024年より参画しています。昨年寄せられた夢には、ご家族の回復を願うものや、患者さん自身が退院後に叶えたい夢など、病院を利用する方々の前向きな気持ちを引き出し、院内を明るくする言葉が並びました。昨年咲いた377枚を超える多くの夢の桜が、今年も院内に開花することを楽しみにしています。

眞影寺 様 2026年初参加

私たち眞影寺は、「夢に出会えるスポット作り」という趣旨に共感し、April Dreamに参加します。お寺と言えば「故人を偲ぶ場所」でありますが、それだけではなく「夢を描く場所」であって欲しい。参拝者の皆様が、自らの心と深く向き合い、過去を慈しんで、未来に想いを馳せるためのスポットを提供したい。私たちはそのように考え、想いや夢が集まり、循環する場所を作っていきたいと願っています。

2026年4月1日（水）、いつものあの場所が、夢が集まり広がるきっかけの場所に

2026年のDreamパートナーであるエディオンピースウイング広島（サンフレッチェ広島）様は、2025年にもDreamパートナーとして参加。昨年、April Dreamの一環として「PEACE WING HIROSHIMA PROJECT ONE夢の桜プロジェクト」を初開催され、スタジアム内の施設に、多くの来場者の夢の桜が咲きました。また、同じく福島県の南相馬市様は、2024年から毎年Dreamパートナーとして参加されています。成人を迎える18歳の方々の”巣立ち”を応援する事業の中で、April Dreamとして18歳の皆さんに夢を書いていただき、その夢を市内に掲示することで、 市内全体で子どもたちを応援する機運を高めています。

全国のDreamパートナーは、それぞれの理念や想いの下、April Dreamに参加し夢を発信できる場所や機会を作っています。しかし、そこには、大切なお客様や従業員、住民の「夢を応援したい」「夢を語り行動するきっかけを作りたい」という共通の想いがあります。

スタジアムや商業施設のような大勢の来場者が集まり賑わう場所から、地域の公民館やカフェなど、一人ひとりと対話できるような場所まで、Dreamスポットは、その規模の大小や参加される方の数を問いません。いつもの日常の中にある「あの場所」を、「夢を発信できる場所」にする。その一つひとつの積み重ねが、全国各地で夢が発信され挑戦するきっかけとなります。2026年4月1日（水）、全国の誰もが夢を発信して行動するきっかけの日を迎えられるよう、Dreamパートナーの皆様と共に、Dreamスポットの創出を通して、一人ひとりの夢の発信を後押ししてまいります。

Dreamパートナーへの参加はこちら :https://tayori.com/f/aprildream2026-partner

April Dream2026プロジェクトメンバーより

株式会社PR TIMES パートナービジネス開発室 高田直幸

特定の場所や特定の人だけが夢を発信するのではなく、あらゆる場所、あらゆる人が夢を語り、夢の実現のために行動する。4月1日をそんなきっかけの日に。PR TIMESとDreamパートナーはApril Dreamが日本の文化となり、誰もが当たり前に夢を発信する未来を目指しています。夢は言葉にしてみることで、自分自身との約束になり行動につながります。そして、夢を知って応援してくれる人が現れ、実現に近付くきっかけになります。そんなきっかけとなる場所や機会に、全国の誰もが参加できる未来は、PR TIMESだけでは実現できません。その業界や、その地に、根差して活動している企業・団体・組織の皆様がDreamパートナーとして場を作っていただくことで初めて、自らの夢を発信できるようになる人もいるかもしれない。一人でも多くの人が、自らの夢を発信し、行動するきっかけとなる4月1日を迎えられるよう、2026年もDreamパートナーの皆様と共に夢の発信を応援してまいります。

April Dreamについて

PR TIMESは、企業・自治体・各種団体・個人が、4月1日に“ウソ”ではなく“夢”を「April Dream（エイプリルドリーム）」として発信する新たな文化を提唱しています。 発信することが、自分自身への決意になるかもしれない。発信することで、思わぬ協力者に出会えるかもしれない。April Dreamの機会に夢を言ってみることで、夢実現の一歩になると信じ、夢を発信できる場をつくり、呼びかけています。

April Dreamの活動内容

2025年のApril Dreamの活動内容とご参加いただいた皆さんの声をムービーでお届けします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=so_Z9TnplrM ]

企業の夢を発信する「Dreamプレスリリース」

PR TIMESでは今年も、4月1日のApril Dream当日に企業・団体より発信いただく夢のプレスリリースを無料で配信いただけます。発信した夢をきっかけに応援や協力依頼が寄せられ、新たなプロダクトやサービスが生まれたというご報告もいただいています。

山手線が夢の桜で溢れる「Dreamトレイン」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/112/table/1621_1_d5f0e10d10a51eed3fbedc7913ba8b94.jpg?v=202602040751 ]

日本全国につくるDreamスポットの象徴的な存在として走る、Dreamトレイン。2024年、2025年に続き、2026年も春にDreamトレインを実施し、日本全国の個人・企業・団体から寄せられた夢を、山手線の車内に掲出予定です（夢の募集は締め切りました）。

April Dream公式サイト：https://aprildream.jp/

April Dream公式SNS

X（@AprilDream0401）

Instagram（＠aprildream0401）

Facebook（＠aprildream41）

