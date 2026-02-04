【満足度9.0】福岡・博多で開催の対面型採用イベント「JOB HUNT」、企業・学生ともに高評価を記録！就活生35名と成長企業8社が熱量高くマッチング
株式会社HRteam（東京都渋谷区、代表取締役社長：上原一輝）は、2026年1月31日（土）に福岡・博多にて、対面型採用イベント「JOB HUNT」を開催いたしました。
成長企業8社と学生35名が参加し、イベント自体の企業評価は「9.0」、学生満足度は「8.9」と極めて高い成果を収めました。
地方学生の熱量と、対面ならではの濃密なマッチングの様子をレポートします。
熱心に耳を傾ける学生たちの様子
開催レポートサマリー
1月31日に博多で開催された本イベントは、単なる合同説明会ではなく、企業と学生が深く相互理解を深める場として設計されました。結果として、参加企業の満足度は平均8.8ポイント、学生満足度は8.9ポイントを記録しました。
開催実績データ
開催日： 1月31日（土）
会場： 福岡・博多エリア
参加数： 企業8社 ／ 学生35名
イベント内容：２部制（企業説明、グループディスカッション、個別オファー面談、座談会）
満足度スコア（10点満点）：
企業総合評価：8.8
（内訳：学生の人数・質 8.6 ／ イベント運営・内容 9.0）
学生総合評価：8.9
評価8.6の背景：福岡開催の熱気
今回の福岡開催における最大の特徴は、参加学生の「質」に対する企業様からの高評価（8.6pt）です。
オンライン就活が定着する中、あえて「対面」に足を運ぶ福岡エリアの学生は、就職活動への感度が高く、行動力のある層が中心でした。
会場では形式的な会社説明にとどまらず、グループワークやオファー面談などを通じて、人柄やポテンシャルを直接確かめ合うシーンが多く見られました。
イベント運営評価「9.0」を獲得した理由
「JOB HUNT」では、単なる出会いの場の提供だけでなく、より相互を理解できるようなコンテンツに注力しています。
その結果、運営・イベント内容に対して「9.0」という極めて高い評価をいただきました。
参加企業様の声
「担当の方の対応、学生さんの人数や質、進行・コンテンツ全て満足度の高いものでした。」（不動産業界 / 採用担当）
「学生さんからの評価がわかるのでこちらからも話しやすい」（専門商社業界 / 採用担当）
個別面談と座談会を通じて、ほとんどの学生さんと話ができる機会を作っていただけたことが、非常によかったです。」（人材業界 / 採用担当）
次回の開催について
福岡開催：2月22日
その他のエリアについてのご相談や優秀な学生との接点をお探しの企業様は、ぜひお早めにお問い合わせください。
資料請求・次回開催の相談はこちら :
https://hr-team.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=jobhunt_0204
会社概要
社名： 株式会社HRteam
URL： https://hr-team.co.jp
本社所在地：東京都渋谷区円山町3番6号 E・スペースタワー4階
代表取締役：上原 一輝
設立： 2013年1月
従業員数：457名（※2025年4月現在、正社員・アルバイト含む）
事業内容：人材紹介事業
採用コンサルティング事業
採用イベント事業
ソーシャルリクルーティング事業
採用関連事業