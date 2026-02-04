プロ×次世代スターが激突する特別大会「マイナビチャレンジマッチ THE Heroines 2026」を2月5日に開催　沖縄・琉球ゴルフ倶楽部からALBA TVにてライブ配信

株式会社ALBA

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井 俊介）、株式会社ALBA（本社：東京都江東区、代表取締役社長：島崎 陽）は、2026年2月5日（木）、沖縄県・琉球ゴルフ倶楽部にて、女子ゴルフの新たな魅力を発信する特別大会「マイナビチャレンジマッチ THE Heroines 2026」を開催いたします。

本大会は、国内ツアーの第一線で活躍するレギュラーツアーシード選手・優勝経験者クラスから、ステップ・アップ・ツアー上位選手、さらに次世代スター候補が集うマイナビ ネクストヒロインゴルフツアーランキング上位選手たちが同じフィールドで競います。さらに前日予選会を勝ち上がった若手有望選手も加わり、キャリアの垣根を超えた混成フィールドで競い合う新しいタイプの大会です。第一線での活躍を目指す選手たちの可能性を広げ、未来を切り開く機会を創出することを目的としています。

当日の模様は、ALBA TV公式YouTubeチャンネルにてライブ配信されます。

ここでしか見られない特別マッチをお見逃しなく！

■マイナビチャレンジマッチ THE Heroines 2026

公式ホームページ：https://nextheroinegolftour.jp/mngt/mcth2026/

ALBA TV（ライブ配信）：http://www.youtube.com/@ALBA_TV

＜大会概要＞

名称：マイナビチャレンジマッチ THE Heroines 2026

共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV

後援：九州沖縄高等学校・中学校ゴルフ連盟

会場：琉球ゴルフ倶楽部（沖縄県南城市玉城親慶原1）

日時：2026年2月4日（水）予選会、2月5日（木）本戦

賞金総額：1,200万円

＜出場選手＞

レギュラーツアー出場選手：

高野 愛姫、小林 光希、山城 奈々、岡山 絵里、天本 ハルカ、沖 せいら、山内 日菜子、尾関 彩美悠、森井 あやめ、浜崎 未来

ステップ・アップ・ツアー出場選手：

大久保 柚季、皆吉 愛寿香、加藤 麗奈、水木 春花、高野 あかり、平塚 新夢、平岡 瑠依、一ノ瀬 優希、石田 可南子、大須賀 望

マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーランキング上位選手：

林 亜莉奈、佐渡山 理莉、郡山 瞳、桑村 美穂、早川 夏未、園田 結莉亜、飯島 早織、小島 彩夏、長田 莉子、池羽 陽向

株式会社マイナビ

住所：東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号

事業内容：人材紹介サービス、求人広告事業、出版事業、デジタルメディア事業 等

ホームページ：https://www.mynavi.jp/

代表取締役 社長執行役員 粟井 俊介

株式会社ALBA

住所：東京都江東区木場2-8-3

事業内容：ゴルフ関連出版事業、Webコンテンツ企画・開発、イベント企画・運営 等

ホームページ：https://company.alba.co.jp/

代表取締役社長 島崎 陽