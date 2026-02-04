【ロクシタンカフェ】南仏オート・プロヴァンスの春へ誘う、苺のデザートが本日より季節限定で登場。

ロクシタンジャポン株式会社

自然あふれる南仏オート・プロヴァンスの洗練された上質なライフスタイルを提案するロクシタン。

四季に寄り添う豊かなライフスタイルを“食”からも体験できる「ロクシタンカフェ」では、旬の苺を贅沢に使用した季節限定デザートが、本日より登場します。渋谷や軽井沢にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

ストロベリー＆ラベンダーパフェ 税込1,980円 （渋谷）*

旬の苺をふんだんに使用した「ストロベリー＆ラベンダーパフェ」

苺の限定メニューの中で注目は、見た目も華やかなパフェ。苺のアイスクリーム、ラベンダー風味のベリーソースとゼリー、レアチーズケーキ、アーモンドクランブル、ホイップクリームを重ね、ひと口ごとに広がる華やかな香りとやさしい甘さを楽しめる一品です。

また、人気メニュー「クロワッサンワッフル」からも、苺の季節限定メニューが登場。

「クロワッサンワッフル ストロベリー＆ショコラショー」は、発酵バターが香るクロワッサンワッフルにハチミツをあわせ、ホイップクリーム、バニラアイスクリーム、スライスした苺を贅沢にトッピング。

仕上げに、濃厚なショコラショー（ホットチョコレート）をたっぷりとかけてお楽しみください。焼きたてワッフルの香ばしさに、濃厚なショコラショーが絡む、心ほどける一品です。

クロワッサンワッフル ストロベリー＆ショコラショー 税込1,980円（渋谷・軽井沢）

さらに、南仏の香りを忍ばせた、ちょっと大人のデザートも季節限定で登場。

「苺とオレンジのフレジエ パスティスの香り」は、苺とオレンジを、カスタードと濃厚なムースリーヌ（カスタードとバターのクリーム）とともにスポンジ生地でサンドした季節限定ケーキです。

南フランスでこよなく愛されるアニス系リキュール（パスティス）を隠し味に、ほのかに広がる香りが、デザートに大人の余韻を添えます。

苺とオレンジのフレジエ パスティスの香り 税込1,580円（渋谷）

この他、ランチやディナー、お買い物中の休憩など、様々なシーンでお楽しみいただけるような幅広いメニューを多数ご用意しております。暖かい店内で季節の味わいをご堪能ください。

*軽井沢店では、苺のアイスクリーム、ラベンダー風味のベリーソースとゼリー、グラノーラ、ホイップクリームが入った「ストロベリー＆ラベンダーパフェ」を1,780円で提供しております。

ロクシタンジャポン株式会社

光と色彩に満ちた南仏オート・プロヴァンスで誕生したメゾン ロクシタンは、2026年に創業50周年を迎えます。豊かな自然、ゆるやかな時の流れ、芸術、サヴォアフェール（職人の手仕事）。私たちのルーツを大切に守りながら、より力強く、より洗練された新しい美しさと贅沢をお届けします。