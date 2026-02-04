韓国文学読者を対象に「韓国文学翻訳コンテスト」を開催、4月20日まで

駐大阪韓国文化院

駐大阪韓国文化院は、日本在住の韓国文学読者を対象に「2026年 韓国文学翻訳コンテスト」を開催する。作品の応募締切は2026年4月20日(月)必着。

本コンテストは、まだ日本語に翻訳されていない優れた韓国文学作品を紹介するとともに、新たな翻訳人材を発掘することを目的として企画された。今回で3回目の開催となる。

課題作品は、小説家 キム・グミ著『우리는 페퍼로니에서 왔어（未和訳、読み：ウリヌン・ペパロニエソ・ワッソ）』。参加者は指定された範囲の中から一つを選び、翻訳作品を応募する。日本在住で、翻訳作品の出版実績がない方であれば、どなたでも応募可能。

最優秀賞受賞者には、賞状および副賞として10万円相当のギフト券が贈呈されるほか、優秀賞、奨励賞などを含め、計6名を表彰する予定。結果発表は6月初旬に大阪韓国文化院ホームページにて行い、表彰式は6月20日に文化院ホールで開催予定だ。

なお、本コンテストの連携プログラムとして、著者および審査員を招いたブックトークや翻訳ワークショップなど、さまざまな関連イベントも実施予定。

応募締切は4月20日(月)必着。詳細については、大阪韓国文化院ホームページ（http://www.k-culture.jp）で確認できる。

■概要

○大会名：2026年 韓国文学翻訳コンテスト

〇応募期間：2026年2月4日(水)～4月20日(月) 必着（23:59まで）

〇結果発表：2026年6月初旬に大阪韓国文化院ホームページにて発表予定

〇表彰式：2026年6月20日(土) 大阪韓国文化院にて（予定）

〇主催：駐大阪韓国文化院

※詳細URL：https://k-culture.jp/info_news_view.php?number=3301

■応募要項

１．応募資格

・日本在住の方（国籍・年齢不問）

・翻訳作品の出版実績がない方

・本コンテストを含む他の韓国語翻訳コンテスト等で最上位（最優秀賞、優勝、大賞など）を受賞したことがない方

２．表彰及び副賞

・最優秀賞：賞状・副賞 (10万円相当のギフト券) 1名

・優秀賞：賞状・副賞 (5万円相当のギフト券) 2名

・奨励賞：賞状・副賞 (2万円相当のギフト券) 3名

※諸事情により、変更となる場合がございます。

■課題作品（指定範囲の詳細はホームページ参照）

書籍名：(原題) 『우리는 페퍼로니에서 왔어』（ 読み：ウリヌン・ペパロニエソ・ワッソ）

作品名：(原題) 「우리는 페퍼로니에서 왔어」

著者：キム・グミ

出版社：チャンビ

■応募方法

Googleフォームやメールにて応募

１．Googleフォームの場合

・下記のURLをクリックし、必要事項をご記入の上、原稿データを添付してください。

・URL：https://forms.gle/PAF63SWhYEgwtw5u9

２．メールの場合 ※Googleフォームが利用できない場合のみ

・申込書（ダウンロードclick!）と原稿データをご提出ください。

・提出先：korean@k-culture.jp