金沢の眠りのプロフェッショナルISHITAYA、東京・代官山にて【天然素材寝具の体験会】を開催

株式会社石田屋

金沢を拠点とする眠りのプロフェッショナルISHITAYAが、東京・代官山にて、3月5日（木）から7日（土）まで、『眠りの体験会』を開催いたします。カウンセリングを通して、好みや住環境に合った最高の天然素材寝具を金沢の本店そのままに体験できる特別な機会となります。事前予約制

Illustration by Mariko Hirasawa

眠りの体験会

100年以上の歴史がある金沢のISHITAYA（運営：株式会社石田屋、本店：石川県金沢市、代表取締役社長：田中陽雫美）による、馬毛やアイスランディックアイダーダックダウンをはじめとするトップクオリティの天然素材寝具を一堂に揃えた3日間限定の体験会。世界中から厳選された上質な寝具を、ゆったりとした空間で直接お試しいただけます。

快眠の鍵は、“吸放湿性”。欧州をはじめ世界中から厳選した最高峰の天然素材が寝床内の湿度を最適に整え、極上の安らぎで心身を満たします。会場では、金沢の本店さながらのプライベートカウンセリングを通して、お一人おひとりの体質、体格、体調、住環境や好みに沿った寝具を専門スタッフが丁寧にご紹介。呼吸する天然素材に包まれる心地よさを、ぜひ会場でご体感ください。



「ISHITAYA 眠りの体験会」

事前予約制・参加無料

会期｜2026年3月5日(木)～7日(土)

時間｜5日(木) 13:00～19:00

6日(金) 10:00～19:00

7日(土) 10:00～17:30

場所｜ヒルサイドテラスC棟B1F バンケット

住所｜東京都渋谷区猿楽町29-10

お申込は公式HPまたは本店gamadanまでお電話ください

https://www.ishitaya.com/news/p15798/(https://www.ishitaya.com/news/p15558/)

本店gamadan TEL.076-298-4800（11:00～18:00 火・水曜定休）

石川県金沢市高尾3丁目4-1

jinba馬毛マットレスについて

強靱な弾力性、吸放湿性、耐久性を備え、あらゆる天然素材のなかで最高峰と謳われる馬毛（ホーステールヘアー）。欧州では古来より貴族に親しまれ、今もなおソファーのクッション材やマットレス素材として使われている希少で伝統的な素材です。ISHITAYA オリジナルのjinba シリーズはトップクオリティの素材のみを使い、オーストリアで代々続く馬毛工房でオールハンドメイドされています。自然の摂理を研究し、月の満ち欠けに合わせた独自の生産工程に沿って作られるマットレスは100 年経っても変わらない極上の寝心地を毎日もたらします。

jinba馬毛マットレスのブロックと馬毛のロープjinba馬毛マットレスシステム



ISHITAYAについて

天然素材にこだわった眠りの体験型ショップを金沢市内に3店舗経営。本店gamadanでは宿泊睡眠体験が可能。上質な睡眠で叶う健康とリラクゼーションを提案します。

天然素材の上質な寝具を提供ISHITAYA本店gamadan

宿泊体験について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VMjqBKQvrJM ]

眠りのプロが一人ひとりカウンセリングをしながら、個々人の好みや環境に合った寝具を提案。一般家庭に近いサイズの寝室と輪島塗の浴槽を備えたプライベートルームにて、実際に一晩過ごし、リアルな「眠りの体験」が可能。室内は金属や石油製品をひかえ、ISHITAYAのものづくりのコンセプトである吟味した天然素材で囲まれた空間を実現。

https://www.ishitaya.com/lodging/

プライベートルームパーソナルカウンセリング