多言語医療相談・遠隔医療通訳の「通話料無料化」を目指す

特定非営利活動法人AMDA国際医療情報センター

特定非営利活動法人AMDA国際医療情報センター（所在地：東京都、代表者：小林米幸）は、2026年2月1日から2月28日までの期間、「バレンタイン寄付キャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンでは、日本で生活する外国人が、医療に関する不安や困りごとをより気軽に相談できる環境を整えるため、多言語医療相談および遠隔医療通訳サービスにおける通話料の無料化を目指します。

当センターではこれまで、相談料・通訳料が無料の多言語医療相談および遠隔医療通訳サービスを提供してきました。しかし、近年は固定電話を持たず、データ通信専用のスマートフォンを利用する外国人住民も増えており、通話料の負担や通話手段の制約が、相談につながる際の新たなハードルとなっています。

こうした状況を受け、本キャンペーンでは、フリーダイヤル（0120）による無料相談や、LINE通話を活用した相談対応の導入・整備を進め、通話料を気にせずに医療相談につながれる体制づくりを進めてまいります。通話料の心配がなくなることで、「相談してみよう」という最初の一歩を後押しし、日本で生活する外国人が安心して医療につながれる環境の実現を目指します。

本キャンペーンでお寄せいただいたご寄付は、通話料無料化に向けた通信環境の整備、相談体制の強化など、無料でつながる多言語医療相談窓口の運営に活用されます。



2月のバレンタインの季節にあわせ、「チョコレートの代わりに、安心して相談できる仕組みを贈る」取り組みとして、広くご支援を呼びかけてまいります。

私たちのサービスをより多くの人々に届けるため、皆様の温かいご支援を心よりお願い申し上げます。

【キャンペーン概要】

・名称：AMDA国際医療情報センター バレンタイン寄付キャンペーン

・期間：2026年2月1日～2月28日

・目的：多言語医療相談・遠隔医療通訳における通話料無料化の実現

・寄付の使途：フリーダイヤル・LINE通話対応の整備、相談体制の強化 等