無料オンラインセミナー「請求書のオンライン受取りで進化する経理業務DX」開催のお知らせ

株式会社ニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元）は、2026年2月19日（木）15時より、無料オンラインセミナー「請求書のオンライン受取りで進化する経理業務DX ～「Invoice PA」、「Invoice PA Direct」が変える！請求書データ受取りから証憑入力までの自動化で請求書処理の業務負担を大幅削減～」を開催します。

1. セミナー概要

電子インボイスや電子帳票システムの普及、働き方改革・リモートワークの広がりなどに伴い、紙の請求書運用からデジタルへの転換が急速に進んでいます。多くの企業が手作業での請求書処理によるコスト増加やヒューマンエラーなどの課題に直面してきました。請求書のオンライン受取りをはじめとする請求書処理のDX推進は、こうした課題を一挙に解決する手段となり得ます。

本オンラインセミナーでは、株式会社コンカーが提供している、請求書処理のＤＸを推進するConcur(R) Invoiceを起点に、多くのお客様からご好評いただいている請求書OCR読取り機能を持つ「Invoice PA」、請求書のオンライン受取り機能を実装した「Invoice PA Direct」、それぞれを活用するメリットや更なる業務効率化に向けた運用のポイントなどをわかりやすく解説します。

Concur Invoice導入企業だけでなく、DX推進に関心がある方や請求書処理にお悩みの経理ご担当者にも役立つ内容です。

【こんな方におすすめ】

● Concur Invoice導入企業

● 経理・財務部門のご担当者

● DX推進部門のご担当者

お申込み :https://us06web.zoom.us/webinar/register/3217694128022/WN_5oZ0AIRERda1AmgYY-H4Sg

会社概要

会社概要

会社名：株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 松岡 元

設立：1986年10月

URL： https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

■株式会社コンカーについて

コンカーの詳細についてはhttps://www.concur.co.jp をご覧ください。

コンカーの詳細についてはhttps://www.concur.co.jp をご覧ください。

■SAP Concurについて

SAP Concur は、出張、経費、請求書管理を統合したソリューションを提供する世界有数のブランドであり、これらのプロセスの簡素化と自動化を追求しています。高い評価を得ているSAP Concurのモバイルアプリは、社員の出張をサポートし、経費を自動で入力し、請求書の承認を自動化します。AI を使いリアルタイムのデータを統合、分析することで、効率的な支出管理を行うことが可能です。SAP Concurのソリューションは、手間の掛かる作業をなくし、お客様の業務効率化に貢献、最高の状態でビジネスを進めることができるようサポートします。詳細はconcur.comまたはSAP Concur ブログをご覧ください。

