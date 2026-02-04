【出展決定！】- 京都ビジネス交流フェア2026 -「京都発・グローバルニッチ戦略展」にて出展のお知らせ
旭光精工株式会社
【 旭光精工株式会社 】
【 高知旭光株式会社 】
■開催概要
- 京都ビジネス交流フェア2026 -「京都発・グローバルニッチ戦略展」(https://www.ki21.jp/bp/about/)
会期：2026年2月18日（水）～ 19日（木）
時間：10:00～17:00
会場：京都パルスプラザ（京都府総合見本市会館）
■来場方法（入場料無料！）
※事前登録が必要です。
コチラ(https://biz.q-pass.jp/f/12954/ki21_registration)より登録をお願いします。
当日、付与された「入場バッジ」を持参の上、ご来場お願いします。
【 旭光精工株式会社 】
小間番号：A-038
展示物：ばね供給自動装置
ばねに振動を与えながら移動させ、エアブローによってフックの絡みあう状態を解放させる世の中で唯一無二の装置です。 特許第6709404号
【 高知旭光株式会社 】
小間番号：A-035
展示物：精密加工部品
A5052