不登校課題、政党アンケートを公開！各政党の施策はどこが違う？（専門家のポイント解説付き）【第51回衆議院議員選挙】by不登校オンライン

株式会社キズキ

2026年2月8日投開票の第51回衆議院議員選挙に向けて、不登校ジャーナリストの石井しこうと、不登校相談員の伊藤真依が、各政党に「不登校に関する施策」についての意見調査を実施しました。

その結果を、webメディア「不登校オンライン」にて公開します。

あわせて不登校オンラインでは、各政党の論点やスタンスの違いについて、不登校の専門家・伊藤真依による解説も掲載します。

膨大な情報の中で「どこに着目すればよいのか分からない」と感じる方に向けた解説です。

各政党からの回答とあわせて、ぜひ最後まで読み進めていただけたら幸いです。

▼記事はこちらからご覧いただけます

https://futoko-online.jp/news-article/18720/

不登校課題、政党アンケートを公開！各政党の施策はどこが違う？（専門家のポイント解説付き）【第51回衆議院議員選挙】

アンケート概要

■アンケート名： 「不登校オンライン」衆議院議員選挙政党アンケート

■アンケート実施期間： 2026年1月28日～2月2日正午

■対象：自由民主党・日本維新の会・中道改革連合・国民民主党・日本共産党・れいわ新選組・参政党・減税日本 ゆうこく連合・日本保守党・社会民主党・チームみらい

アンケートに回答いただいた政党： 自由民主党・日本維新の会・中道改革連合・国民民主党・日本共産党・れいわ新選組・社会民主党

■実施方法：メール・問い合わせフォームでアンケートを送付。メールまたはフォームで回答

■設問数： 4問

※期限までに回答がなかった政党については、本記事には掲載していません。

調査概要

今回の調査では、下記4つの不登校の視点について各党の意見を聞きました。

Q1不登校に関する施策として、最優先と考えているもの

不登校に関する施策として、最優先と考えているものをお答えください。

Q2-1.不登校離職に関する施策について

【不登校離職】についてお伺いします。現在、子どもの不登校に関連して保護者が離職や休職を余儀なくされるケースは少なくありません。不本意な離職などを減らすため、対策を講じるお考えはありますか。

（はい／いいえ）

Q2-2.【不登校離職】について対策を講じるお考えがある場合、どのような方策が想定されるお答えください

Q2-3.【不登校離職】について「対策を講じない」と考える理由をお答えください。

Q3-1.ネット出席制度に関する施策について

【ネット出席制度】について伺います。不登校の子どもでも、オンライン学習を活用して学習した場合などは、学校判断で「出席扱い」とできる制度があります。しかし現状では、保護者や子どもへの周知が十分でないことなどから、制度が十分に活用されていません。ネット出席制度が必要な家庭に届き、利用が広がるようにするために、周知の強化や手続きの改善などの対策を講じるお考えはありますか。

（はい／いいえ）

Q3-2.【ネット出席制度】に関する対策を講じるお考えがある場合、どのような方策が想定されるかお答えください。

Q3-3.【ネット出席制度】について「対策を講じない」と考える理由をお答えください。

Q4-1.いじめ問題に関する施策について

【いじめ問題】について伺います。最近ではいじめの様子を撮影した動画が拡散されるなど、「いじめ」に関する事件・報道があとを絶ちません。こうした状況を踏まえ、いじめ問題の解消に向けて実効性のある対策を強化するお考えはありますか。

（はい／いいえ）

Q4-2.【いじめ問題】に関する対策を講じるお考えがある場合、どのような方策が想定されるかお答えください。

Q4-3.【いじめ問題】に関して「対策を講じない」と考える理由をお答えください。

アンケート実施団体

石井しこう（不登校ジャーナリスト）

不登校ジャーナリスト。1982年東京生まれ。

中学校受験を機に学校生活が徐々にあわなくなり、教員、校則、いじめなどにより、中学2年生から不登校に。同年、フリースクールへ入会。

19歳からはＮＰＯ法人で、不登校の子どもや若者、親など400名以上に取材を行なうほか、女優・樹木希林氏や社会学者・小熊英二氏など幅広いジャンルの識者にも不登校をテーマに取材を重ねてきた。現在はＮＰＯを退社し不登校ジャーナリストとして講演や取材、「不登校生動画甲子園」の開催などイベント運営などでも活動中。【Yahoo!ニュース 個人】月間ＭＶＡを二度受賞。著書に『「学校に行きたくない」と子どもが言ったとき親ができること』（ポプラ社）『フリースクールを考えたら最初に読む本』（主婦の友社）『小学生不登校 親子の幸せを守る方法』（KADOKAWA）。

伊藤真依（不登校相談員）

1999年生まれ。キズキ共育塾・不登校相談員。不登校オンライン編集部。

高校不登校を経て、法学部に進学、2022年に卒業。同年、株式会社キズキ（キズキ共育塾）に就職。

2024年8月まで名古屋校にて教室長を務め、多くの不登校のご家庭との相談を実施。自身の不登校経験や相談員としての活動をもとに「不登校マップ」「学校トラブル相談シート」などを開発。専門性の高さから多数の講演会やメディア出演を果たすキズキの名物相談員。

不登校オンライン

不登校の保護者向けのwebメディア。

不登校にまつわる保護者の体験談、お子さんの気持ち、著名人のインタビュー、不登校からの勉強法などの記事を掲載。

https://futoko-online.jp/

メディアの皆様へ

本記事の内容は、出典の掲載を条件に、各メディアや個人ブログなどでご自由にご利用いただけます。設問及び各政党の回答内容は、原文どおりのご利用を基本といたします。

出典情報：

・メディア名：「不登校オンライン」

・記事タイトル：「不登校課題、政党アンケートを公開！各政党の施策はどこが違う？（専門家のポイント解説付き）【第51回衆議院議員選挙】」

・URL：https://futoko-online.jp/news-article/18720/

※URLの掲載は、ウェブ上のご利用では必須といたします。また、可能であればリンクの設定をお願いいたします。

運営会社概要

■会社名：株式会社キズキ

■所在地：東京都新宿区新宿6-28-7 新宿EAST COURT 2階

■代表者：代表取締役 安田祐輔

■事業内容：不登校・中退・引きこもり・発達特性などの方の学び直し支援、完全個別指導塾「キズキ共育塾」の運営、ウェブメディア「不登校オンライン」の運営など

キズキ共育塾：https://kizuki.or.jp/

不登校オンライン：https://futoko-online.jp/

株式会社キズキ：https://kizuki-corp.com/