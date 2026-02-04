サイバーリンク、動画編集ソフト「PowerDirector 365」に AI 自動ストーリー生成機能を追加

サイバーリンク株式会社

サイバーリンク株式会社（以下、サイバーリンク）は、11 年連続国内販売シェアNo.1*の動画編集ソフト「PowerDirector 365」に、指定した内容に合わせて動画を自動で作成することができる AI 自動ストーリー生成機能を搭載しました。

■ AI 自動ストーリー生成機能

動画や写真素材をアップロードし、作成したい動画の内容をテキストで入力するだけで、動画を自動生成できる機能です。



素材を単につなぎ合わせるだけでなく、テロップやナレーション、BGM の追加まで自動で行うため、手軽に完成度の高い動画を作成することができます。



自動生成されたテロップは後から自由に編集できるほか、さらに細かな調整を行いたい場合には、タイムラインに追加して編集を続けることも可能です。

内容を入力し、動画を追加動画の流れを確認テロップの編集

※AI 自動ストーリー機能の使用にはクレジットが必要となります。基本消費 10 クレジットに加え、読み込んだメディア 1 分ごとに 5 クレジットが消費されます。

*BCN AWARD 2016 ～ 2026 ビデオ関連ソフト部門 最優秀賞受賞

＜PowerDirector 365 価格＞

12 か月プラン \9,280 / 年

1 か月プラン \2,480 / 月

PowerDirector のサイトはこちら

https://jp.cyberlink.com/products/powerdirector-video-editing-software/overview_ja_JP.html

PowerDirector 公式 Instagram: https://www.instagram.com/powerdirectorjp/

サイバーリンク公式ブログ

動画編集・写真編集のノウハウをお届け。YouTube や SNS 投稿、ビジネス等に役に立つ編集の基礎や、一歩進んだテクニックをご紹介しています。

https://jp.cyberlink.com/blog

■サイバーリンクについて

サイバーリンクは 1996 年に設立。パソコン上で動作するデジタルマルチメディア分野での世界的リーダーであり、パイオニアです。優秀なソフトウェアエンジニアらにより、コーデックを中心とする多数の特許に裏付けられた技術を所有しています。サイバーリンクは世界をリードする PC メーカーへの高い技術の提供、迅速な製品化への貢献にてその名声を築きました。我々のビジネスパートナーは、IT 産業のリーダーとなる PC メーカー、ドライブメーカー、グラフィックスカードメーカー等です。

