ＪＡ全農は、福岡県の直営飲食店舗２店舗で、２月６日（金）～２月１９日（木）の間、鹿児島県とのコラボレーション企画「鹿児島県産きんかんフェア」を開催します。鹿児島県は、離島から本土まで南北600kmにわたる広範な地形と温暖な気候により、多彩な青果物が生産されており、「きんかん」の生産量は全国２位を誇ります。「鹿児島県産きんかん」は糖度が高いだけでなく果皮が甘いため、そのまま丸ごと食べられるのが特徴です。主に鹿児島県の南さつま市、薩摩川内市、さつま町などで栽培され、鹿児島県を代表する農畜産物「かごしまブランド産品」にも指定されています。フェアでは、「きんかん」をふんだんに使用した限定メニューを各店舗で提供します。また、鹿児島県産の「きんかん」は、全農が運営する通販サイト「ＪＡ鹿児島県経済連 鹿児島の味「ふるさと便」」でも購入できます。（https://www.ja-town.com/shop/c/cD9/）また、２月１４日（土）から２月１９日（木）の期間、「みのりみのる公式Ｘ」では「鹿児島県産きんかん（１箱）」が当たるプレゼントキャンペーンも実施します。

【フェア概要】

１．期 間：令和８年２月６日（金）～２月１９日（木）２．実施店舗：以下２店舗（詳細はhttps://minoriminoru.jp/shop/をご覧ください）（１）みのりカフェ福岡パルコ店（福岡県福岡市中央区天神２－１１－１）（２）みのりカフェアミュプラザ博多店（福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１）

＜提供メニュー例＞

［みのりみのる公式Ｘプレゼントキャンペーン］

・応募期間：令和８年２月１４日（土）から２月１９日（木）・商品内容：「鹿児島県産きんかん（１箱）」２０名様にプレゼント・応募方法：①みのりみのる公式Ｘ(＠minoriminoru_pj)アカウントをフォロー②キャンペーンが告知された対象の投稿をリポスト