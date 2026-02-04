ＪＡ全農は、直営飲食店舗（３店舗）で、２月６日（金）～２月１５日（日）の間、「静岡県産メキャベツフェア」を開催します。静岡県は富士山や南アルプスを擁しており豊かな自然環境に恵まれています。こうした地形に加え、比較的温暖な冬の気候も特徴で、日本一の産出額を誇る「わさび」をはじめ、みかん、お茶、いちご、花きなど年間を通して多くの農畜産物が生産されています。「メキャベツ」は冬の時期に出荷が始まります。寒くなると球がしまり、甘みが増すのが特徴で、柔らかくゆでて、和え物、煮物、天ぷらなど様々な料理で活躍する食卓を彩る旬の野菜です。フェアでは、旬の静岡県産「メキャベツ」を使用した特別メニューを各店舗で提供します。また、静岡県産の農畜産物は、ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウン「しずおか『手しお屋』」ショップで購入できます。（https://www.ja-town.com/shop/c/c4301/）

【フェア概要】

１．期 間：令和８年２月６日（金）～２月１５日（日）２．実施店舗：以下３店舗（詳細はhttps://minoriminoru.jp/shop/をご覧ください）（１）みのりカフェエスパル仙台店（宮城県仙台市青葉区中央１-１-１）（２）グリルみのるエスパル仙台店（宮城県仙台市青葉区中央１-１-１）（３）みのりカフェ三越銀座店（東京都中央区銀座４-６-１６）

＜メニュー例＞