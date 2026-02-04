三重交通グループホールディングス株式会社（取締役社長：竹谷 賢一、本社：津市中央１番１号）は、継続３年以上の当社株式の保有かつ毎年３月末時点で 3,000 株以上保有の株主様に贈呈する「三重のグルメギフト（5,000 円相当のカタログギフト）」について掲載商品を拡充することをお知らせします。 当社は、２０２５年３月３１日現在の株主様を対象とする株主優待から「長期保有株主優待制度」を実施しておりますが、より多くの株主様にご満足いただけるよう、この度、三重のグルメギフトに掲載されている商品を拡充することといたしました。

１．変更時期

２０２６年３月３１日現在の株主様を対象とする株主優待

２．内 容（赤枠内が追加となるもの）

【ご参考】長期保有株主優待制度

継続３年以上の当社株式の保有かつ毎年３月末時点で 3,000 株以上保有の株主様に対し、「三重のグルメギフト（5,000 円相当のカタログギフト）」を年１回贈呈いたします。※毎年６月下旬に、ご案内を発送予定※毎年３月及び９月末日の当社株主名簿に、連続７回以上同一株主番号にて記載された株主様を対象