シャブージー（Shaboozey）、2月1日（日）のグラミー賞プレミア・セレモニーで新作『ピアジェ ポロ 79 ツートーン』を着用

リシュモンジャパン 合同会社

シャブージー（Shaboozey）は、2月1日（日）のグラミー賞プレミア・セレモニーで、ジェリー・ロール（Jelly Roll）と共に楽曲「Amen」によって〈最優秀カントリー・デュオ／グループ・パフォーマンス賞〉を受賞し、キャリア初のグラミー受賞を果たしました。レッドカーペットおよび受賞スピーチの際の両方で、新作『ピアジェ ポロ 79 ツートーン』を着用しました。

Piaget Polo 79 Two-Tone / ピアジェ ポロ 79 ツートーン 税込価格：\15,400,000円（予価）ピアジェについて

ピアジェの独特の魅力はその大胆なスタイルにあります。1874年の創業以来受け継がれるクリエイティビティー溢れるスタイルは、華やかな時計やジュエリーに体現されています。大胆な創造性に対する情熱は、スイスのジュラ山脈にあるラ・コート・オ・フェで生まれました。メゾンの創立者であるジョルジュ=エドワール・ピアジェが、その村にある家族の農場の中に最初の工房を設け、高性能ムーブメントの制作をはじめたのは1874年のことでした。このときから時計職人としてのピアジェの名は広く知られるようになります。パイオニア精神を大切にするピアジェは、1950年代後半に薄型ムーブメントの設計・製造に乗り出しました。メゾンを代表する「アルティプラノ」の礎石となるそのムーブメントはピアジェの代名詞のひとつになり、時計製造の世界に確かな足跡を残しました。同時に、ピアジェは常に創造性と芸術的な価値に重きをおき、ゴールドと色とりどりのカラーの融合、新しいシェイプ、高価な宝石、オーナメンタルストーンの文字盤といったスタイルを受け継いできました。卓越したクラフツマンシップのもと、メゾンは「アルティプラノ」、「ピアジェ ポロ」、「ライムライト ガラ」、「シックスティ」、「ポセション」、「ピアジェ サンライト」「ピアジェ ローズ」、「エクストリームリー ピアジェ」などの素晴らしいクリエイションを創り続けています。

