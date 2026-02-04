日本中を魅了した“セクシー・クイーン” アン・シネ、ビューティーCEOとして本格復帰。韓国発プレミアムスキンケア「MERBEI」日本初上陸

Blackship合同会社

韓国の最新トレンドを日本で体験できるイベントを企画・開催する「KITERU」は、「KFES ～1日韓国旅 in 博多マルイ～ powered by KITERU」にて、プレミアムスキンケアブランド「MERBEI（メルベイ）」の出展をお知らせします。会場では、ブランドの世界観を体感できる展示に加え、製品を実際に手に取ってお試し・ご購入いただけます。

MERBEIは、アン・シネが代表を務めるスキンケアブランド。JLPGAツアーデビュー当時、確かな実力と独自のファッションセンスで“セクシー・クイーン”として日本中の注目を集めたアン・シネが、今度はフィールドではなく“ビューティーCEO”として、日本のファンと新たな形で再会します。

また、2月14日（土）・15日（日）の週末2日間は、アン・シネ代表本人が会場に来場し、ファンサイン会を開催予定です。さらに来場者向けの特典企画として、サイン入りゴルフボールやキャップに加え、2024年のJLPGAツアー参戦時に使用していたイニシャル入りTitleistキャディバッグなどを景品として提供する予定で、会場ならではの体験とあわせてお楽しみいただけます。

“フィールドのアイコン”から“K-ビューティーの主役”へ

20年以上、強い日差しや乾燥した風にさらされるフィールドで肌と向き合ってきたアン・シネ代表は、現役時代から自他共に認める“ビューティー通”としても知られてきました。

「さまざまな製品を試す中で、“まるで水のように消えてしまう保湿感”に物足りなさを感じていました。その課題を自分の手で解決したいと思ったことが、ブランド立ち上げのきっかけです」と語ります。

「MERBEI」は、フランス語の merveille（驚き／感動）に着想を得たブランド名です。使用感と設計にこだわり、全製品に独自の「ルミコア・リポソーム（Liposome）」技術を採用。日々のケアを通じて、すこやかな肌コンディションを目指します。アン代表は「工程が増え、時間もコストもかかる製法であっても、品質基準を下げずに製品設計を貫くことが大切」と語り、その姿勢がものづくりの軸になっています。

韓国ではリピートの問い合わせが増加し、製品力が話題に

MERBEIは韓国市場において、昨年11月に現代ホームショッピングのショッピングライブでローンチ。リアルタイムで顧客とコミュニケーションを取りながらデビューを飾りました。放送後は実使用者からの前向きな声が広がり、特に公式オンラインストアを中心にリピート購入に関する問い合わせが増加。単なる“セレブ発”にとどまらない「高機能スキンケア」として存在感を高めています。

また現在は、代表自らが梱包作業から顧客フィードバックの確認まで現場をチェックし、日本を含む海外展開に向けた体制づくりを進めています。

博多マルイ期間限定ポップアップで体験

博多マルイでの期間限定ポップアップでは、プレミアムスキンケア「MERBEI」を実際に手に取り、テクスチャーや使用感を体験いただけます。展示に加え、会場での購入も可能です。さらに、2月14日（土）・15日（日）の2日間は、アン・シネ代表によるファンサイン会を実施します。

- イベント名：KFES ～1日韓国旅 in 博多マルイ～ powered by KITERU- 会場：博多マルイ3階、Bukett Selectedゾーン- 期間：2026年2月13日（金）～2月19日（木）- ファンサイン会：2026年2月14日（土）・2月15日（日）- 主な内容：MERBEI製品の展示・体験／販売／アン・シネ代表来場イベント／サイン入りアイテム等の来場者特典（※一部は数量限定）

また、今回の出展を起点に、日本展開を本格化。主要流通での取り扱い拡大やパートナーシップ検討、東京・大阪など主要都市での体験イベント企画を進めていきます。

MERBEI 公式SNS : https://www.instagram.com/merbei_jp

KITERU 公式SNS：https://www.instagram.com/kiteru_official/

アン・シネ代表のコメント

ゴルフが1ホールで終わらない長期戦であるように、MERBEIも流行に左右されるブランドではなく、誠実に“また戻ってきたくなるブランド”になることが目標です。日本のファンからいただいた愛に、今度は“驚くような肌変化”を目指す良い製品でお返しできるよう、最善を尽くして準備しています。

本件に関するお問い合わせ先

韓国の最新トレンドをいち早く日本で体験できるイベントを企画・開催する「KITERU」は、Blackship合同会社が運営しています。

E-mail：kiteru@blackship.tokyo