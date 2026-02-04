【三重県立盲学校で「香り」を用いた社会貢献プログラム】 MY ONLY FRAGRANCE、2026年2月6日に特別授業を初めて開催

株式会社フレグランスプロジェクト

京都発のオーダーメイドフレグランス専門店「MY ONLY FRAGRANCE（マイオンリーフレグランス）」を展開する株式会社フレグランスプロジェクト（本社：京都府京都市、代表取締役：和田慎平）は、2026年2月6日（金）に三重県立盲学校（所在地：三重県津市）にて、児童・生徒の感性と表現力を育む「香り社会貢献プログラム（特別授業）」を実施いたします 。

本プログラムでは、「記憶」や「感情」と結びつきやすい「香り」の特性に着目し、嗅覚を通じて自分の気持ちを捉え、言葉にしにくい感情を安心して表現をする機会を提供します。本プログラムを通じて、児童・生徒が『自分自身の好きな香り』を知ることで、その後の長い人生を豊かに彩る『香りのある生活』を送るきっかけとなることを目指します。

■ 開催の背景：校外学習での出会いと、心を動かした「一通のお手紙」

本企画検討のきっかけは、三重県立盲学校の生徒の皆さんが校外学習として「MY ONLY FRAGRANCE 名古屋栄店」を訪れたことです。

店舗で熱心に、そして楽しそうに香りを選ぶ生徒の皆さんの表情がスタッフの印象に残りました。後日、生徒の皆さんから寄せられた手紙には香りの体験を通じた驚きや気づきが、瑞々しい言葉で綴られており、当社としても香りが持つ可能性をあらためて認識する機会となりました。「香りで世界を変えていく」という当社のビジョンにも通じており、「視覚以外の感覚である香りが、子どもたちの世界を広げる可能性がある」と考えたことから、教育現場での学びとして成立するプログラムを設計し、学校側に本授業を提案し、今回の特別授業の実施にいたしました。私たちが目指すのは、単なる授業体験で終わるのではなく、子どもたちが自分を幸せにする香りを見つけ、人生のどんな場面でも香りが心に寄り添うパートナーとなるような、豊かな未来を創造することです。

■ プログラムの特長：目に見えない「こころ」を香りで描く

本授業では、正解・不正解を設けない対話型の進行により 、生徒の皆さんが「自分自身の感覚」を表現し共有するプロセスを大切にします。

嗅覚と記憶の学び： 香りが「記憶」や「感情」と結びつく仕組みを、年齢に応じた言葉で分かりやすく説明します 。

香りの「発見」体験： 複数の香料を組み合わせることで「チョコレート」のような身近な香りが生まれる変化を体験し、嗅覚と記憶のつながりを体感します。

今の気持ちを香りで表現するワークショップ： 「今の自分の気持ち」に近い香りを選び、共有します。言葉にしにくい感情の表現を香りが補助する設計です。

香りのある人生への第一歩： 自分の感覚で『好き』と呼べる香りを見つける体験を通じ、自分自身の感性を肯定する力を養います。授業後には、自ら選んだ香りを持ち帰ることで、日常生活の中に『香りのある時間』を定着させ、日々の暮らしの中で自分らしく、心地よく過ごすための感性を育みます。

■ 今後の展望：継続的な社会貢献活動として

本取り組みは、寄付以外で当社が初めて行う社会貢献活動の試みです 。今後も「香り」が持つ特性を活かしながら、教育や福祉領域などの現場と連携し、継続的に実施できるプロジェクトとして検討を進めてまいります。

■ 実施概要

日時： 2026年2月6日（金）

1回目（小中学部 6名）：11:00～12:30

2回目（高等部 12名）：13:30～15:00

場所： 三重県立盲学校（三重県津市）

対象： 同校 児童・生徒 計18名

所要時間： 各回90分

実施目的： 香りを通して「気持ち」や「記憶」に気づき、安心して自己表現する体験をつくる

■ MY ONLY FRAGRANCEについて

「MY ONLY FRAGRANCE」は、1億1043万通り以上の香りから“私だけの香り”を調合できるオーダーメイドフレグランス専門店です。“香りで世界を変えていく”というビジョンのもと、京都・東京・名古屋・横浜・成田・大阪などに全13店舗を展開。香りを通じた自己表現・記憶・つながりを提案しています。

また、MY ONLY FRAGRANCEでは、香りを創ること自体に加え、香りをきっかけに自分の感性と向き合い、言葉にし、誰かに伝えられるようになる時間を大切にしています。店頭では、調合の工程を目の前で体験できる特別な時間が多くのお客さまに愛され続けています。

MY ONLY FRAGRANCEサイトURL：https://myonlyfragrance.com/

■株式会社フレグランスプロジェクトについて

株式会社フレグランスプロジェクトは、MY ONLY FRAGRANCEの運営をはじめ、フレグランスの製造・販売、催事の企画運営、文化体験事業を手がけています。法人向けには、香りの企画・調合から納品までを一貫して支援するオーダーメイド／OEMサービスも展開し、ブランド体験や空間演出への“香り”の導入を支援しています。

■ 会社概要

会社名：株式会社フレグランスプロジェクト

所在地：〒600-8024 京都府京都市下京区天満町271-2

設立：2023年4月1日

代表者：代表取締役 和田慎平

事業内容：フレグランスの製造・販売、フレグランスの企画、催事、文化体験事業

企業サイトURL：https://fragrance-pj.com/