【地球NASAランドセル(R)】愛知県豊田市・山田屋「山田屋の地球NASAランドセル(R)受注会」を開催！2/21(土)～2/23(月祝)

ランドセルの企画・販売を行うCHIKYU株式会社（東京都港区、代表取締役：辻谷安央）は、愛知県豊田市・山田屋にて「山田屋の地球NASAランドセル(R)受注会」を開催いたします。

NASAの為に開発された衝撃吸収材テンパーフォーム(R)を使用した地球NASAランドセル(R)約20点を展示販売いたします。

ぜひご家族でご来店頂き、実際に背負って背負い心地や機能性、色など様々な角度からご検討下さい。皆様のご来店お待ちしております。

【イベント詳細】

日時：2/21(土)～2/23(月祝) 9:30～18:30

場所：山田屋 1階ランドセル売場

住所：愛知県豊田市錦町1-91TEL：0565-34-1414

【ご予約フォーム】

https://calendar.app.google/RNekxyYF4MB7kquS9

※ご予約の方優先でご案内しております

【ご成約特典】

地球NASAランドセル(R)オリジナル レッスンバッグ＆シューナップセット

地球NASAランドセル(R)とは

https://chikyubag.com/lp/

子どもの夢と成長を支え、守り、促す。それがCHIKYU株式会社の「地球NASAランドセル(R)シリーズ」

地球NASAランドセル(R)にはテンパーフォーム(R)と言われるNASA（アメリカ航空宇宙局）のために開発された衝撃吸収素材を取り入れ、毎日たくさんの荷物を持ち運ぶお子様の負担を減らし、お子様にやさしいランドセルとなっています。古くより培った経験と技術力を最新のテクノロジーと融合させることで他社には無いランドセルを作っています。先端科学を追究することだけではなく、地球環境に配慮した素材・資材を使い、地球にもお子様にも優しいランドセルを目指しています。

衝撃吸収材テンパーフォーム(R)

2027年度ランドセルカタログご請求（無料）

https://chikyubag.com/catalog/

2027年度ご入学のお子様向けランドセルカタログを無料ご請求受付中。

公式ウェブサイトの専用フォームからご請求いただけます。ラン活の第一歩、ご入学準備にぜひご活用ください。

画像は2026年度カタログ

CHIKYU株式会社

地球のすみずみまで広げたいという夢と願いをかかげ、1922年に「地球カバン製作所」として創業しました。以後「生命のあふれる地球」をモチーフとし、高品質、良心的な商品で広く各方面から多大の信用を得、今日に至っております。「地球にもお子様にも優しい」ものづくりを社員一同さらに決意をもって取り組んでいくべく、2023年9月に旧社名の池田地球株式会社からCHIKYU株式会社に変更いたしました。約50年前から携わってきたランドセル、そこで大切にしてきたのは「使う人と心が通うものづくり」。子どもたちにとって嬉しいこと、親として安心できることは何か。ランドセルを通じて子どもたちを守り、子どもたちの夢を育みたい。そんな思いを実現したのはランドセルの重さを軽減するNASAも採用した衝撃吸収テクノロジーとの出会いでした。地球NASAランドセル(R)は、子どもにやさしいランドセルとして今でも多くのお客様にご愛顧いただいております。また、子どもたちの未来を守ることとしてSDGsへの取り組みも行い、リサイクル素材を使用したサスティナブルなランドセルも作り始めています。ランドセルから未来は創れると信じて、ランドセル一つひとつに、子どもたちの未来を入れてお届けします。



■公式ウェブサイト

https://chikyubag.com/

