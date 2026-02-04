【多摩六都科学館】春の企画展「石のイロイロ」開催決定！

株式会社乃村工藝社広報画像春の企画展「石のイロイロ」

多摩六都科学館（東京都西東京市、館長：高柳雄一）では2026年3月20日(金)～4月5日(日)まで、春の企画展「石のイロイロ」を開催します。

石材や宝石など、「石」は私たちの身近なところにあります。これらの「石」は、地球のダイナミックな営みが作り出したものです。本企画展では「石」の分類やそのでき方、「石」と地球のつながりを紹介します。

また、会期中の4月3日(金)～5日(日)の3日間には、大阪・関西万博の日本館で展示された火星隕石と同じ隕石から分けられた標本を特別展示します。地球外から飛来した実物の隕石を間近に観察できる、貴重な機会となります。

「石のイロイロ」会場マップ

「石」っていったい何なのでしょう？

岩石と鉱物の違いや、誕生石や隕石、身近なところにある岩石を紹介します。

石なのにちょっとだけ曲がる「こんにゃく石」の展示や、紙に石で文字や絵をかける体験コーナーも。

企画展概要

関連イベント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141165/table/129_1_49ebc2b824ad01944534255a6e2d88c8.jpg?v=202602040721 ]観察会

都立武蔵野の森公園で47都道府県の石の観察会

日時：3月20日(金)午後1時～2時

場所：都立武蔵野の森公園ふるさとの丘

対象：小学3年生～大人

講師：猪郷久治（東京学芸大学名誉教授、当館特別研究員）ほか

定員：25人 参加費：500円

申込方法：抽選 ※3月9日(月) 必着

詳細・ご応募はこちら(https://www.tamarokuto.or.jp/event/index.html?c=event&info=3585&day=2026-03-20)

広報画像：都立武蔵野の森公園で47都道府県の石の観察会講演会

地球は「石」でできている ～プレートってなんだろう？～

日時：3月29日(日)午後1時30分～2時30分

場所：多摩六都科学館 科学学習室

対象：小学生～高校生

講師：小田島庸浩（当館 自然グループ）

定員：24人 参加費：500円

申込方法：抽選 ※3月16日 (月) 必着

詳細・ご応募はこちら(https://www.tamarokuto.or.jp/event/index.html?c=event&info=3586&day=2026-03-29)

広報画像：地球は「石」でできている気軽に体験！ちきゅうラボ

プレートのパズル

日時：4月1日(水)～5日(日),11日(土),12日(日),18日(土),19日(日)

午前11時～11時45分、正午～午後12時45分、午後2時～2時45分、午後3時～3時45分

場所：多摩六都科学館 「ちきゅうラボ」

対象：どなたでも

参加費：入館料のみ

申込方法：自由参加。当日時間内に会場へ

詳細はこちら(https://www.tamarokuto.or.jp/event/index.html?c=event&info=3587&day=2026-04-01)

広報画像：プレートのパズルhttps://prtimes.jp/a/?f=d141165-129-e06ad1a7023fe75fda457ac591bb8a4c.pdf

企画担当者より

地球は「石」でできています。「石はどこにでもある」と言っても言い過ぎではありません。

企画展「石のイロイロ」では、「石」と呼ばれるものにはどのような種類があるのかを紹介します。「石」の種類を知り、自分の周りのイロイロな「石」を探してみてください。

また本企画展および「石材マップ」の制作にあたっては、 当館構成市（小平市・東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市）各公共施設のご担当者様に多大なるご協力をいただきました。 心より御礼申し上げます。

【報道関係者向け】 内覧会を3月19日（木）午後3時より開催します

企画担当スタッフが展示を解説し、みなさまからのご質問にお答えします。会場内での撮影も可能です。

ご希望の方は多摩六都科学館まで、御社名（媒体名）・人数・駐車場スペース（要・不要）をお知らせください。

多摩六都科学館

1994年開館。直径27.5ｍのドームに1億4000万個の星々を映し出す世界最大級のプラネタリウムドームと、5つの展示室で観察・実験・工作が楽しめる体験型ミュージアム。

小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市の５市で運営しています。



所在地 〒188-0014 東京都西東京市芝久保町5-10-64

電話番号 042-469-6100

URL https://www.tamarokuto.or.jp/