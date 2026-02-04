【福岡県朝倉市】福岡市東区ガーデンズ千早で「朝倉SA」が2/8(日)～3/8(日)オープン！

筑後地区観光協議会「朝倉SA」の店舗運営やデザインは九州産業大学の学生たちが担当。昨年12月に実際に朝倉市を訪れ、朝倉で得た体験をもとに自らの言葉で朝倉の魅力を伝えていきます。

「朝倉SA」が福岡市東区の商業施設「ガーデンズ千早」に、令和8年2月8日(日)～3月8日(日)オープンします。九州産業大学の学生とNEXCO西日本九州支社、高橋株式会社の連携プロジェクト「KSUちはやSA」の第4弾として実施するものです。

※「KSUちはやSA」は、高速道路のSAを模した店舗空間で、毎回、特定の地域にフォーカスし、特産品や観光情報を都市部の人々に伝える、地域と福岡都市圏をつなぐプロジェクトです。

「朝倉SA」では、「水もしたたるいいところ 朝倉」の食の恵みあふれる農産物や郷土料理、ご当地スイーツなどを取り揃え、福岡都市圏の来場者に朝倉ならではの魅力を紹介します。

学生たちは昨年11月の事前研修や12月の現地フィールドワークを経て、朝倉で得た体験をもとに自らの言葉で朝倉の魅力を伝えていきます。

福岡都市圏から約40分圏内で、水の恵みあふれる朝倉市。新鮮で豊かな農産物がたくさん育まれています。昨年12月の現地フィールドワークで、学生たちは秋月や果樹園などを訪れ、朝倉の魅力を体感したほか、市長との懇談会も実施しました。

現地フィールドワークの様子をまとめたダイジェスト映像もあります！ ぜひご覧ください。

URL：https://youtu.be/pQu4WPSaGkI

（撮影編集：アサクラクリエイターズラボ）

■ 「朝倉SA」開催情報

期間：令和8年2月8日(日)～3月8日(日) 11:00～17:00 （水曜定休）

場所：ガーデンズ千早 ちはや公園（福岡市東区千早3-6-7）

内容：信ちゃん果樹園「巨峰100%ジュースあさしずく」や、遠藤金川堂「川茸」、天野商店「古処鶏 一口餃子」、Cafe楓「あまおうソルベ」など、朝倉の食の魅力あふれる商品が100点以上並びます。

■ 2月8日(日)11:00～16:00 オープニングイベントも開催！

アサクラアンバサダー・朝倉幸男さんの進行のもと、「空飛ぶネギ大会」や「ゴキゲンラジコンパーティ」など、楽しい催しが盛りだくさんです！

ぜひ遊びにお越しください！

詳しくは市ホームページもご確認ください。

URL：https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1769741774919/index.html

【問い合わせ先】

朝倉市企画振興部シティプロモーション課

TEL:0946-28-7134

【発信】

筑後地区観光協議会

（事務局：久留米市役所観光・国際課内）

TEL:0942-30-9137、FAX:0942-30-9707