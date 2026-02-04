【スイパラ／店舗限定】お席でいちご狩り、そのままお持ち帰り！鉢ごと楽しむ「すいぱらひめ」体験キャンペーン開催

井上商事株式会社

「育てて楽しむいちご狩り体験！すいぱらひめキャンペーン」は、現在フルパラコースにて開催中の

ブランドいちご食べ放題第2弾「あまおう or すいぱらひめ食べ放題」とあわせてお楽しみいただける、「新宿東口店・池袋店・町田モディ店」の3店舗限定の特別企画です。

フルパラコースでは、甘みと酸味のバランスが特長のオリジナルいちご品種「すいぱらひめ」や人気ブランドいちご「あまおう」を食べ放題でご提供しています。

今回の「すいぱらひめ」体験キャンペーンでは、その食べ放題とは別に

いちごの苗を鉢ごとお席にお持ちし、店内でいちご狩り体験をお楽しみいただけます。

また、いちご狩り体験後は、鉢をそのままお持ち帰りいただけます。

ご自宅でも育てながら、採れたての「すいぱらひめ」を味わうことができます。

すいぱらひめ

「まるでスイーツのようないちごをつくろう」

その想いを込めて育てられた、スイーツパラダイスオリジナルいちご「すいぱらひめ」。

一口食べると、上品な甘さとみずみずしさが口いっぱいに広がるのが特長です。

「すいぱらひめ」は茨城県鉾田市で栽培しており、特に品質に自信を持ってお届けしている品種です。

「育てて楽しむいちご狩り体験！すいぱらひめキャンペーン」概要

キャンペーン名

育てて楽しむいちご狩り体験！すいぱらひめキャンペーン

開催期間

2026年2月4日（水）～

※なくなり次第終了

内容

いちごの苗を鉢ごとお席にお持ちし、

店内でいちご狩り体験をお楽しみいただけます。

体験後は、いちごの苗をそのままお持ち帰りいただけます。（各日40鉢限定）

開催店舗

新宿東口店

池袋店

町田モディ店

対象コース

フルパラコース「ブランドいちご食べ放題第２弾【あまおうorすいぱらひめ食べ放題】」

【平日】大人3,500円 ／ 小人1,800円（税込）

【土日祝】大人3,800円 ／ 小人1,800円（税込）

※平日と土日祝日で料金が異なります。予め、ご了承ください。