【スイパラ／店舗限定】お席でいちご狩り、そのままお持ち帰り！鉢ごと楽しむ「すいぱらひめ」体験キャンペーン開催
「育てて楽しむいちご狩り体験！すいぱらひめキャンペーン」は、現在フルパラコースにて開催中の
ブランドいちご食べ放題第2弾「あまおう or すいぱらひめ食べ放題」とあわせてお楽しみいただける、「新宿東口店・池袋店・町田モディ店」の3店舗限定の特別企画です。
フルパラコースでは、甘みと酸味のバランスが特長のオリジナルいちご品種「すいぱらひめ」や人気ブランドいちご「あまおう」を食べ放題でご提供しています。
今回の「すいぱらひめ」体験キャンペーンでは、その食べ放題とは別に
いちごの苗を鉢ごとお席にお持ちし、店内でいちご狩り体験をお楽しみいただけます。
また、いちご狩り体験後は、鉢をそのままお持ち帰りいただけます。
ご自宅でも育てながら、採れたての「すいぱらひめ」を味わうことができます。
すいぱらひめ
「まるでスイーツのようないちごをつくろう」
その想いを込めて育てられた、スイーツパラダイスオリジナルいちご「すいぱらひめ」。
一口食べると、上品な甘さとみずみずしさが口いっぱいに広がるのが特長です。
「すいぱらひめ」は茨城県鉾田市で栽培しており、特に品質に自信を持ってお届けしている品種です。
「育てて楽しむいちご狩り体験！すいぱらひめキャンペーン」概要
キャンペーン名
育てて楽しむいちご狩り体験！すいぱらひめキャンペーン
開催期間
2026年2月4日（水）～
※なくなり次第終了
内容
いちごの苗を鉢ごとお席にお持ちし、
店内でいちご狩り体験をお楽しみいただけます。
体験後は、いちごの苗をそのままお持ち帰りいただけます。（各日40鉢限定）
開催店舗
新宿東口店
池袋店
町田モディ店
対象コース
フルパラコース「ブランドいちご食べ放題第２弾【あまおうorすいぱらひめ食べ放題】」
【平日】大人3,500円 ／ 小人1,800円（税込）
【土日祝】大人3,800円 ／ 小人1,800円（税込）
※平日と土日祝日で料金が異なります。予め、ご了承ください。