4/25(土)～5/6(水・祝) 　子どもたちが主役になれる《みんなのボールパーク2026》を開催！

2026年4月25日(土)～5月6日(水・祝)に、エスコンフィールドHOKKAIDOにて《みんなのボールパーク2026》を開催いたします。昨年大好評だった北海道ボールパークFビレッジのおしごと体験や、キッズステージ発表など子どもたちが主役になれるコンテンツを多数実施予定です。

各種イベントの詳細は追って発表いたします。

おしごと体験

毎年大人気のおしごと体験イベントを今年も開催いたします。

子ども達が夢中になれる北海道ボールパークFビレッジでの仕事はもちろん、ファイターズガールやボールボーイなど球場ならではのおしごとを体験いただけます。

おしごと体験体験の参加方法などは、3月上旬ごろ発表いたします。

■開催日程[表: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/372_1_78d3c7cb37ead06af4ed13f08ff6e497.jpg?v=202602040321 ]

※Game dayのおしごと体験は、観戦チケットまたは入場券を保有している方のみ応募いただけます

キッズステージ

昨年のGWに開催された「おやこでワクワクタウン」で大好評だったキッズステージが今年も登場！未就学児から高校生までを含むダンスサークルや教室などが、日頃の練習の成果を披露します。楽しいステージで、みんな盛り上がろう！

キッズステージの詳細と参加団体募集は、2月下旬ごろ発表いたします。

■開催日程

4月25日(土)、26日(日)、5月4日(月・祝)、5日(火・祝)、6日(水・祝)

各日 10時～15時（予定）

※Non-Game dayのみの開催となります

■開催場所

F NEOBANK GATEエリア 特設ステージ

※開催場所が変更となる可能性がございます

みんなのボールパーク期間中の来場プレゼント

5月1日(金)にご来場いただいた、小学生以下2,000名様へ「ファイターズオリジナルキャップ」を、プレゼントいたします！

さらに、5月3日(日)にご来場いただいた、小学生以下FAVメンバー1,000名様へ「オリジナルレッスンバッグ」をプレゼントいたします！

ここでしか手に入れられない限定アイテムをお見逃しなく。

昨年の様子 ※各種おしごと体験の内容は昨年と変更となる可能性もございます

■ボールボーイ体験■キッズヒーローインタビュー体験■tower eleven foodhall by Nipponham スタッフ体験■ファンクラブスタッフ体験■場内アナウンサー体験■キッズステージ

この他にもさまざまなイベントを用意しております。

随時情報を公開予定ですので、詳細は特設サイトをご覧ください。

特設サイトはこちら :https://www.fighters.co.jp/expansion/2026/kidzania/