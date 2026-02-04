freee、International Women′s Day特設サイト「International Women’s Day 2026 presented by freee」を公開

フリー株式会社

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、International Women's Day特設サイト「International Women’s Day 2026 presented by freee」を公開しました。また、3月5日（木）に国際女性デー2026イベント「『ロールモデル不在』の正体 - 誰もがリーダーを目指せる組織文化をどう設計するか」を開催します。

■「freeeのミッションの半分は、女性でできている。」をテーマとした特設サイトを公開

freeeは、「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッション実現のために、freee自身が多様であること（Diversity）や公平であること（Equity）を前提にしています。また、組織運営においても、お互いの違いを当たり前だと思えることで誰もが自然体で安心して働ける環境を作り、全社で多様な意思決定が可能な組織を目指しています。

International Women’s Day（国際女性デー）は、毎年3月8日にあり、女性の地位向上・女性差別の払拭等を目指す国際的な連帯と統一行動の日とされています。

freeeでは、3月8日に先立ち、freeeの目指す世界と女性の持つパワーを伝えるために、「freeeのミッションの半分は、女性でできている。」をテーマとする特設サイトを公開しました。また、3月5日(木)に国際女性デー2026イベント「『ロールモデル不在』の正体 - 誰もがリーダーを目指せる組織文化をどう設計するか」を開催し、freeeのDEIの取り組みについて、ステークホルダーとともに推進していきます。

特設サイト「International Women’s Day 2026 presented by freee」：https://www.freee.co.jp/lp/international-womens-day/

■International Women’s Day 2026イベント「『ロールモデル不在』の正体 - 誰もがリーダーを目指せる組織文化をどう設計するか」開催概要

2025年版の「Global Gender Gap Report」では、日本のジェンダーギャップ指数は145カ国中118位であり、特に女性管理職比率の低さや賃金格差が課題の一つに挙げられています。

2026年のfreeeの国際女性デーイベントでは、このような状況を打破し、誰もが自然体でリーダーを目指せる組織文化をどう設計すべきかを議論するイベントを開催します。イベントでは、地方金融の最前線で経営に向き合う高知銀行取締役頭取 河合祐子 氏に登壇いただき、スモールビジネスの変革を支援するfreeeとともにデータに基づいた現状分析から具体的な組織設計のヒントまでをお届けします。



◆「『ロールモデル不在』の正体 - 誰もがリーダーを目指せる組織文化をどう設計するか」イベント概要◆

開催日時：3月5日（木）14:00～16:00

参加方法：freee本社イベントスペースでのオフライン参加／オンライン同時配信あり（日本語のみ）

会場：フリー株式会社本社19階 asobiba（JR大崎駅 北改札口から徒歩3分）

住所：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー19F asobiba

参加対象：どなたでもご参加いただけます（学生の方も歓迎です）

申し込み方法：以下のURLからお申し込みください。

https://peatix.com/event/4798241/view

◆タイムテーブル◆

13:30-14:00 開場

14:00-14:05 オープニング挨拶（freee DEI lead 吉村美音）

14:05-14:25 数字で見る「管理職像」のリスクと構造： フリー金融渉外部長 / スモールビジネス総合研究所 所長/慶應義塾大学特別招聘講師 小泉美果

14:30-15:10 パネルセッション「ロールモデル不在」の正体 - 誰もがリーダーを目指せる組織文化をどう設計するか

15:10 閉会(オンライン配信終了)

15:20-16:00 懇親会 ※会場では参加者同士の交流会を行います。

16:00-16:30 閉場・退場

※当日はメディア取材が入ることがございます

◆登壇者紹介◆

河合 祐子（株式会社高知銀行 代表取締役頭取）

大学卒業後、米国の銀行（Chemical Bank, 後のJPMorganChase）の東京支店に入社。為替、デリバティブなどの金融市場業務に従事。2001年ベンチャー・シンクタンク（RPTech）創業に参画。2003年、日本銀行に入行。金融市場局、金融機構局（考査）、ロンドン・香港・高知勤務。2020年11月から、MUFG（三菱UFJフィナンシャルグループ）傘下のJapan DigitalDesign株式会社でグループのTech R&Dを担う。2023年7月に、高知銀行取締役副頭取就任、2025年6月より現職。

川西 康之（フリー株式会社 専務執行役員CHRO）

東京大学法学部在学中に起業し、以来10年以上にわたり、Webマーケティング会社、システム開発会社、総合型地域スポーツクラブなどの経営に携わる。2016年にフリー株式会社へ参画。社員数が約100名の成長初期段階において、事業拡大の要として活躍し、現在の約2000名規模の組織への飛躍を主導。事業戦略の策定と実行において卓越したリーダーシップを発揮し、同社の急成長を支えた。2024年4月からはコーポレート組織担当役員に就任し、人事、財務、法務などの経営基盤の強化を推進。ビジネスとコーポレート双方の領域における豊富な知見と経験をもとに、全社的な視座で組織を牽引している。現在、CHRO（最高人事責任者）として、持続的な成長を実現する企業文化の醸成と組織力の向上に尽力している。

長谷川 幸治（株式会社ラーニングサイクル 代表取締役）

ヨーク大学（カナダ）にてスポーツマネージメントを学んだ後、2002年よりMLB球団トロント・ブルージェイズのセールスチームに所属し、営業企画や商品開発などに7年間従事。2009年KDDI入社に際し帰国。モバイル領域に特化したCVCのキャピタリストとして国内外のベンチャー投資を担当。その後、KDDI本体出資大型M&A案件にも携わる。日本社会に根強く残る「同質性」に危機感を抱き、2016年に起業。以来、組織における多様性の実現をテーマに事業を展開。現在は、世界各地を拠点とする14ヵ国の多国籍メンバーとともに、日英両言語で展開するDEI特化型ウェブメディアを運営。また、「Equity at Home」や「Male Allyship」といった新しい概念を軸に、上場企業を中心にジェンダーギャップの是正やインクルーシブな組織文化の醸成を伴走しながら支援している。

小泉美果（フリー株式会社 金融渉外部長 / プロダクトマネージャー / スモールビジネス総合研究所所長/慶應義塾大学特別招聘講師）

新卒で総務省に入省、内閣官房やOECDに出向。OECDでは、政治・行政・司法における女性活躍指数の国際比較を担当。2019年フリー株式会社入社。スモールビジネスが働きやすい環境整備のため、規制改革要望などの政府渉外をリード。新規事業「freee資金調達」を立ち上げたのち、2021年より銀行・EC・決済連携などのアカウントアグリゲーション基盤及びオープンプラットフォームのためのPublicAPIのプロダクトオーナーを兼務。電子決済等代行業事業者協会理事、日本金融サービス仲介業協会理事、慶応義塾大学SFC特別招聘講師として「ジェンダーと社会経済」の授業を担当。

吉村美音（フリー株式会社 DEI Lead）

2008年に起業を経験後、2016年にfreeeに入社。採用領域を幅広く担当し、2018年からダイバーシティ推進室室長を兼務。2024年からDEI（Diversity, Equity & Inclusion）専任に。会社の課題に合わせ「DEIをいかに自分ごととして捉えてもらうか」をテーマに施策推進を行う。NPO法人東京レインボープライド事務局長。公益財団法人山田進太郎D&I財団 顧問。D&I AWARD 2025 個人賞で「大賞」および「Changemaker賞」を受賞。



■freeeのDEIへの取り組み

freeeでは、2018年2月に「ダイバーシティ推進室」という部署を立ち上げ、さまざまな人材が働きやすく、パフォーマンスが発揮できるような環境づくりを推進することを目的とした活動を行っています。

2018年以降は、ダイバーシティ関連の全社研修や入社研修、社内コミュニティ・相談窓口の強化を実施しています。さらに、経営の基盤から働きやすさを追求していくために、専任部署「DEI（Diversity ,Equity & Inclusion）」を立ち上げ、活動はfreee単体にとどまらず、社会の進化を担う企業としてステークホルダーを巻き込みながらセミナーやイベントの開催、その他情報発信を強化しています。

URL：https://jobs.freee.co.jp/environment/diversity/

