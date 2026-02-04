～水光感、スキンケア効果をパワーアップ！～『ウルミナプラス』のおしろい乳液をリニューアル　2月20日より順次販売

コーセーコスメポート株式会社

コーセーコスメポート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 孝雄）は、スキンケアブランド『ウルミナプラス』の「生つや肌おしろい乳液」をリニューアルし、すっぴんをきれいにみせるUV乳液「生つや肌 水光おしろいUV乳液」（１品目2品種、ノープリントプライス）を、2026年2月20日より量販店・ドラッグストアを中心に順次発売します。

◇ウルミナプラス公式サイト https://uruminaplus.com

■開発の背景

内側から輝くような「水光肌」や「うるツヤ」への関心は、若年層にとどまらず幅広い年代に浸透しており、透明感あふれる水光肌を追求することが現代の美容環境において当たり前の時代になっています。

また化粧下地の市場は、朝用乳液をきっかけに、UV効果をスキンケアや化粧下地に取り入れたUV乳液の市場規模が拡大しており、より高いスキンケアの効果や負担感のなさが重視されています。

このような背景から、ナチュラルなカバー力やツヤ感が好評で、肌があれがちな時にも多く使用されている「生つや肌おしろい乳液」をリニューアル。ヒアルロン酸を2倍配合※かつ美容液を93％＊配合し、ファンデしたい時もしたくない時も、負担感なくすっぴんをきれいにみせる「生つや肌 水光おしろいUV乳液」を発売します。

忙しいメイク時や、肌があれがちな時にも、内側から輝くような透明感のある「水光肌」が叶えられます。

※ 従来品比 ＊粉体を除く

■商品特長

１.ノーファンデでも毛穴・くすみを自然にカバーし水光感あふれる生つや肌に仕上げるUV乳液

ファンデしたくない時も、肌悩みを自然にカバーし、紫外線から肌をまもります。

ルミナスリフレクターはマイカ、酸化チタン

２.美容液93%＊配合！ 肌あれケアしながら、うるおいつづく。

新たに浸透※1型ヒアルロン酸を2倍※配合。負担感なく、長時間うるおいが続きます。

＊粉体を除く ※ 従来品比 ※1 角層まで ※2乾燥による ※3 アルガニアスピノサ核油 ※4 カニナバラ果実油※5 ツボクサ葉エキス ※6 パルミチン酸レチノール

ヒアルロン酸は加水分解ヒアルロン酸、ビタミンC誘導体はテトラヘキシルデカン酸アスコルビル、GLはグリセリンです。

３.透明感あふれるフローラルの香り

華やかなフローラルと甘さを抑えたフルーツでみずみずしさを感じる香りです。

■『ウルミナプラス』について

『ウルミナプラス』は、肌印象を変える鍵である「うるおい」と「つや」に着目。肌の調子が悪いと感じるときにも１本持っているだけで瞬時にキレイにみちびくような、 “お守りスキンケアブランド”として 2020 年 11 月に誕生しました。

2026年2月20日 順次発売

『ウルミナプラス』 新商品 （1品目2品種)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64425/table/352_1_2e819e78e479cccff84e81149276a4c7.jpg?v=202602040321 ]

＊粉体を除く

■『コーセーコスメポート』について

『コーセーコスメポート株式会社』は、株式会社コーセーホールディングスが100％出資するグループ会社でお客さまが手に取って自由に選べるセルフ販売を中心に展開しています。既存の概念にとらわれることなく、新しいチャレンジと自由な発想でお客さまに喜んで頂ける商品をお届けすることを目指す事業体です。

このニュースに関するお問い合わせ、下記までお願いいたします。

コーセーコスメポート株式会社 経営企画部 カスタマーコミュニケーション室 広報課

メールアドレス pr@kosecosmeport.co.jp

※お客さまからのお問い合わせは、お客様相談室 TEL 0800-222-2202 でお受けしています。