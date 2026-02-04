「ほっともっと」の情報を「レタスクラブ」の人気ライターがお届け！「ほっともっと」×「レタスクラブ」2月コラボ記事公開

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2026年1月末現在、2,425店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS「X・Instagram」でも新商品情報を配信しております。(＃ほっともっと)

「ほっともっと」は、生活情報メディア「レタスクラブ」とのコラボ記事を公開しております。「レタスクラブ」による取材を通して、新商品のこだわりや、お得な情報、あまり知られていない商品の情報などを発信しております。2月の第1回目の記事は、2月4日(水)より公開中です。毎月3本の記事を公開予定のため、是非ご覧ください。過去の記事の内容は、「ほっともっと」の公式ホームページでもご覧いただけます。

「ほっともっと」レタスクラブ記事一覧ページ：

https://www.hottomotto.com/contents/hottomottopr/

■2月タイアップ記事内容(第1回分)

タイトル：中華餡がとろ～り。野菜1/2日分が摂れる、大人気「中華あんかけシリーズ」が今年もほっともっとに登場！

内容：「ほっともっと」で毎年人気の『中華あんかけ』シリーズが新発売。野菜もたっぷりで、満足感が得られる冬限定の 人気商品をレポートしていただきました。



公開日：2月4日(水)

URL：

https://www.lettuceclub.net/news/article/1318540/



第2回目の記事では、人気のサイドメニュー『パリパリ春巻』を紹介します。

第3回目の記事では、中華料理のプロ 今井亮先生とイラストレーターのノグチノブコさんが新商品『黒酢酢豚&春巻弁当』を紹介します。

■レタスクラブ概要

―『レタスクラブWEB』は月間9,114万PV、約770万UU、外部配信含む総PVが1億4814万PV（＊）の日本最大級の生活情報サイトです。「調子のいい毎日」をテーマに、「誰でもわかりやすく簡単につくれる美味しいプロのレシピ」や「へとへとな毎日をラクにする生活に役立つ情報」をお届けしています。

https://www.lettuceclub.net/

*2025年度平均（25年1月～25年６月）

■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！

「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューのご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。

・ネット注文サイト

URL：https://www.hottomotto.com/netorder/