【ペッパーランチ】2月の肉の日は3DAYS開催で29％増量！今年のペッパーランチはうるう年！？

株式会社ホットパレット（本社：東京都江東区、代表取締役社長：池野隆）が展開するペッパーランチは、 “肉の日”に伴い、2026年2月9日（月）・2月19日（木）・3月1日（日）の計3日間お肉を増量いたします。

毎月29日の1日限定で実施している“肉の日”につきまして、2月は29日が存在しないため、今月は9が付く日を“肉の日”として特別開催いたします。さらに、本来29日があるはずの翌月3月1日（日）も対象日とし、計3日間の実施となります。

期間中は、「ビーフペッパーライス」または「ワイルドジューシーステーキ(150g・200g・300g)」のいずれか*を、お肉29％増量にてご提供いたします。いずれも価格はそのままでお楽しみいただける、大変お得なキャンペーンです。この機会にぜひ、ペッパーランチの“肉の日”をご堪能ください。

*対象商品は店舗により異なります。

《商品概要》

◆内容

「ビーフペッパーライス」または「ワイルドジューシーステーキ(150g・200g・300g)」どちらか対象商品のお肉を29％増量いたします

◆実施日

2026年2月9日（月）・19日（木）・3月1日（日）

◆対象商品

「MEGA ビーフペッパーライス」を除くビーフペッパーライス全サイズまたは、「ワイルドジューシーステーキ (150g・200g・300g)」 どちらか

※お取り扱い店舗はこちらをご参照ください。(https://pepperlunch.com/news/15603/)

※対象商品は店舗により異なります。※テイクアウト、デリバリーのご注文は本キャンペーン対象外です。

◆実施店舗

ペッパーランチ、ペッパーランチ・ダイナー、ペッパーランチPLUS、武蔵ハンバーグ、ロックスハンバーグの全店舗

※東京競馬場店を除きます。

【29％増量後】ビーフペッパーライス（ライスM・お肉特盛り）【29％増量後】ワイルドジューシーステーキ300g◆「ペッパーランチ」について

―30年以上続くこだわりで、ペッパーランチならではの食体験―

熱々の鉄皿に立ち上る湯気と肉の焼けるジュージュー音、朝挽きブラックペッパーの豊かな香り、そしてお客様自身の手で仕上げる高揚感。

五感で味わうペッパーランチならではの食体験で、日々の食事が「豊か」なごちそう時間に。

公式サイト：https://www.pepperlunch.com/

X（旧Twitter）：https://x.com/pepperlunch_JP

Instagram：https://www.instagram.com/pepperlunch_pr/

Facebook：https://www.facebook.com/pepperlunch_pr/(https://www.facebook.com/profile.php?id=61578557947174)

公式モバイルアプリ：https://pepperlunch.com/app

◆「株式会社ホットパレット」について

―ここにしかない「食」を通して、世界を笑顔に―

株式会社ホットパレットは、生活の中で欠かすことのできない「食」を通して、世界を笑顔にしたいという想いから2020年に創業しました。

「ペッパーランチ」をはじめとする複数ブランドを展開し、クセになる「美味しさ」、ひとつ上の「楽しさ」を提供できるブランド開発を常に目指しています。

レストラン事業・フランチャイズ事業・食材卸事業を通して、ホットパレットはチャレンジすることを恐れず、「おいしさ」と「楽しさ」でお腹と心をいっぱいにする幸せを提供し続けます。

会社名：株式会社ホットパレット

本社所在地：東京都江東区亀戸2-27-7 FORECAST亀戸5F

コーポレートサイト：https://hotpalette.co.jp/