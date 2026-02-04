SEVENRICH GROUPに、テレビ番組制作会社「ユーフィールド」が参画

株式会社SEVENRICH CAPITAL

この度、株式会社SEVENRICH CAPITAL(本社:東京都渋谷区)を通じた戦略的な資本提携により、SEVENRICH GROUP(本社:東京都渋谷区)へ、テレビ番組制作を手掛ける株式会社ユーフィールド (本社:東京都港区、代表取締役社長:上原 敏明)が参画したことをお知らせします。

■株式会社ユーフィールドについて

ユーフィールドは2008年の創業以来、「有吉の夏休み」「なりゆき街道旅」「出川一茂ホラン✩フシギの会」をはじめとする人気バラエティ番組を数多く手掛けてきた、国内屈指のコンテンツ制作会社です。「私たちが楽しんでるから、番組がおもしろい」という姿勢のもと、視聴者の心に届く良質なコンテンツを世に送り出し続けています。

■グループ参画の背景と目的

SEVENRICH GROUPは「しあわせの総量を増やす」をビジョンに掲げ、会計・財務支援を中核に、バ ックオフィス・採用・マーケティング支援、システム開発、健康経営推進など、ビジネスの成長をあらゆる側面から支援するバリューアップカンパニーです。2011年の創業以来、30以上の自社事業を展開し、約1,500社を超える企業の支援で培った豊富な経験と多面的な機能を有しています。

この度の両社の戦略的な資本提携により、SEVENRICH GROUPはユーフィールドに対し、以下の領域を中心とした支援を行い、「しあわせの総量」の最大化を目指します。

クリエイティブに専念できる「制作環境」の整備

メディア業界において一段と重要性が高まっているコンプライアンスおよびガバナンス体制を、グループが持つバックオフィス支援の知見を活かして強化します。

法令遵守の徹底はもちろん、総務・経理・人事をはじめとする管理部門の効率化、ハラスメント対策等の体制整備を推進し、より健全で強固な組織を目指します。

これにより、現場のクリエイターの事務負担を最小限に軽減し、企画や演出といった制作業務に最大限集中できる環境を整えます。

採用力と次世代クリエイター教育の拡充

グループ内の採用支援チームと連携し、プロデューサーから若手制作スタッフまで、全職種において質の高い人材確保を強化します。多様なキャリアパスの提示や教育機会の提供を通じて、次世代のメディアを担う人材が育つ組織作りを目指します。

◼︎会社概要

【株式会社ユーフィールドについて】

会社名:株式会社ユーフィールド

Web:http://www.u-field.jp/

設立:2008年2月8日

所在地:東京都港区芝公園2-11-11 グラフィオ芝公園2階

代表者:代表取締役 上原 敏明

事業内容:テレビ番組、ビデオソフトの企画・制作及びイベントの企画・制作など。

【株式会社SEVENRICH CAPITALについて】

会社名:株式会社SEVENRICH CAPITAL

Web:https://sevenrich-cp.jp/

所在地:東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3ビル 2F

代表者:代表取締役 服部 賢三

事業内容:未上場株式等への投資及び経営・資本提携に関するコンサルティング。

【SEVENRICH GROUPについて】

会社名:株式会社SEVENRICH Accounting(グループ代表会社)

Web:https://sevenrich.jp/

所在地:東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3ビル 2F

代表者:代表取締役 服部 峻介

事業内容:ビジネスの成長をあらゆる側面から支援する企業。グループ総人数約1,000名を超え、30以 上の自社事業、約70社の出資先を持ち、スタートアップを中心とする約1,500社を超える企業を支援。