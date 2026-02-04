YUWAERU、ファンとつながるコミュニティサイト「YUWAERU VILLAGE（結わえるヴィレッジ）」をプレオープン

株式会社結わえる

寝かせ玄米(R)でおなじみの株式会社結わえる（本社：東京都千代田区/代表取締役CEO：荻野芳隆）は、コミュニティサイト「YUWAERU VILLAGE（結わえるヴィレッジ）」を17周年を迎える2026年2月4日(水)にプレオープンします。

コミュニティサイト「YUWAERU VILLAGE（結わえるヴィレッジ）」プレオープン

YUWAERU VILLAGE（結わえるヴィレッジ）

YUWAERUは、創業以来、「どうすれば、生活習慣病のない世の中をつくれるだろうか。」という問いを原点に、ものづくりを続けてきました。

その答えとして辿り着いたのが、主食を玄米に変えることです。しかし玄米には、「体には良いが、おいしくない」という常識がありました。その常識を覆し、玄米とは思えないほど、もっちもちで、毎日食べたくなるおいしさを実現したい。そうした想いから生まれたのが、寝かせ玄米(R)です。

この想いをかたちにするために、店舗、EC、卸、OEMへと広げ、自社工場で製造する「寝かせ玄米(R)ごはんパック」は、いまでは累計2,100万食を超える商品へと成長しました。さらに顧客起点を強化し、より良い商品やサービスを提供すべく、2026年2月4日よりコミュニティサイト「YUWAERU VILLAGE（結わえるヴィレッジ）」をプレオープンいたします。

「YUWAERU VILLAGE」は、YUWAERUという"村"をコンセプトに、会員とYUWAERUスタッフまたは会員同士が交流することができる「YUWAERU広場」や、アレンジレシピや玄米生活の様子を会員の方が投稿できる「YUWAERUの台所」、YUWAERUからのお知らせをはじめ、暮らしに役立つ健康コラムや、商品を使ったアレンジレシピをYUWAERUが発信する「YUWAERU回覧板」など様々なコンテンツを配信していきます。また、投稿やコメント毎に経験値が付与され、累計経験値に応じてランクが決定し、ランク到達者には、限定グッズやポイント、商品詰め合わせなどの豪華特典を準備しています。コミュニティサイトでしか体験できない交流やコンテンツを今後も増やしていきますので、ぜひご期待ください。

プレオープンは、YUWAERUオンラインストアの一部の顧客を招待し、スタート。このサイトを通じてお客様と直接つながり、商品や新たな取り組みを通じて、特別な体験価値の提供を目指していきます。

いつかリアルな村づくりへ

コミュニティサイト「YUWAERU VILLAGE（結わえるヴィレッジ）」のコンセプトの起点は、日本の伝統的生活文化と食と健康のテーマパーク。そこは、農業や漁業はもちろん、味噌、しょうゆ、酒、ビールまで作ってて、食品の生産や加工、販売まで行なう場所。伝統的なモノづくりや 建築を行い、さらに、レストラン、温泉、宿泊、別荘、健康・医療施設、学校まであるような、子供からお年寄りまでみんなが遊んで楽しめる、 ワンダーランド。いつか創りたいと考えています。

株式会社結わえる

所在地：東京都千代田区神田錦町3丁目20アイゼンビル6F

代表取締役CEO：荻野 芳隆

設立：2009年2月4日

事業内容：D2C事業【玄米ごはんパック製造、小売（EC）】、卸し・OEM、コンサルティング

URL：https://www.yuwaeru.co.jp/

寝かせ玄米(R)ごはんパック

「一日一膳、玄米生活」。主食を玄米に置き換えた体が喜ぶ食事と、好きなものを我慢しない心が喜ぶ食事を上手に組み合わせて、メリハリのある食生活を送る。100点の食生活は難しいけれど、70点でいいから継続していくことで、好きなものを我慢せずに健康的な食生活は実現できる、健康で豊かな気持ちいい世の中に繋がっていくと私たちは考えます。

これが玄米？！と誰もが驚くもっちもちの「寝かせ玄米(R)」を開発し、ごはんパックの自社工場製造、店舗、EC、卸OEMを展開しています。

※「寝かせ玄米(R)」は株式会社結わえるの登録商標です。

STATEMENT「私たちは、結わえる。」

『気持ちいい生活』と『気持ちいい世界』を結わえる。

「好きなものを食べること」と「健康でいること」は両立しないと多くの人は捉えています。

しかし、私たちの考えはちがいます。主食を玄米に置き換えた「体が喜ぶ食事」と好きなものを我慢しない「心が喜ぶ食事」を上手に組み合わせて、メリハリのある食生活を送る。100点の完璧な食生活は難しいけれど、70点でいいから継続していくことで、好きなものを我慢せずに健康的な食生活は実行できると私たちは考えます。がんばらず、無理をせず、気持ちよく食事を楽しみながら、体を想い、食材を想い、生産者を想い、自然を想う。その時、一膳の食事と持続可能な世界はひとつに結ばれます。「気持ちいい生活」と「気持ちいい世界」は両立できると私たちは強く確信しているのです。

『伝統的な生活文化』と『現代の生活文化』を結わえる。

古来より日本の食事は一汁一菜を基本とし、玄米などの精白していない穀物を主食とすることで、健康をことさら意識することなく健康的に暮らしてきました。現在、多くの人が主食とする精白米はおいしく食べやすいものの、食物繊維、ミネラル、ビタミンなどの栄養素は削られています。私たちの「寝かせ玄米」は独自の製法によって、玄米でありながらもちもちとした食感と旨みや甘みを味わえるご飯。

豊富な栄養とおいしさを備えた完全栄養食であり、むしろ現代の生活にこそ玄米がふさわしいといえるのです。このように日本の伝統的生活文化を現代のセンスや価値観、ライフスタイルに合わせて結わえることが私たちの役割。発酵食品や伝統工芸品、多様な食材や自然など、日常から失われつつあるものの中にこそ、豊かな暮らしを持続する知恵があると私たちは考えるのです。

