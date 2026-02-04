DMM GAMES『転職魔王～リストラ勇者のお仕置きセレナーデ～』にてバレンタインキャンペーン開催！雷属性の新キャラ「【バレンタイン】セラ」登場＆アビスコロシアムに「ランクマッチ」導入！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、2月4日から『転職魔王～リストラ勇者のお仕置きセレナーデ～』（以下、『転職魔王』）にてバレンタインキャンペーンを開始したことをお知らせいたします。本キャンペーンでは、合計1,000個の竜神石が手に入るログインボーナスのほか、バレンタインの装いに身を包んだ「【バレンタイン】セラ」が新たに登場します。さらにリニューアルされた「アビスコロシアム」の開催など、盛りだくさんの内容でお届けします。

■バレンタインキャンペーン開催！

▼バレンタインログインボーナス開催！

開催期間：2026年2月4日（水）メンテナンス後 ～ 2026年2月18日（水）メンテナンスまで

バレンタインを記念して、豪華アイテムが手に入るログインボーナスを実施します。

開催期間中の12日間、毎日ログインすることで合計1,000個の「竜神石」や、キャラクターの育成に欠かせない強化アイテムを獲得できます。毎日ログインして、甘くて豪華なプレゼントを受け取りましょう！

▼バレンタイン期間限定VIP登場！

開催期間：2026年2月4日（水）メンテナンス後 ～ 2026年2月11日（水）11:59まで

期間中、獲得したVXP（VIP経験値）に応じて報酬が得られる「バレンタイン期間限定VIP」が登場します。

最大VXPに到達すると、バレンタイン限定称号を獲得できます！この期間だけの特別な称号を手に入れて、プロフィールを華やかに飾りましょう。

▼バレンタイン限定お得セット登場！

販売期間：2026年2月4日（水）メンテナンス後 ～ 2026年2月18日（水）メンテナンスまで

ショップ『お得セット』にてLRキャラクターが確定で入手できる「虹の香料」がおまけがついてくるお得なパックを販売中です！キャラの調教アイテムや装備、キャラの強化アイテムが入手できるパックも多数ご用意しておりますので、アイテムセットを活用してゲームを有利に進めましょう！

■バレンタイン限定キャラクター「【バレンタイン】セラ」が登場！

バレンタインの装いに身を包んだ「【バレンタイン】セラ」が新たに登場します。「【バレンタイン】セラ」は雷属性のキャラクターです。最大の特徴は、旋回系スキルの終了後に、さらに旋回していた弾を発射する新スキル！広範囲への攻撃と遠距離への追撃を兼ね備えた新スキルで、敵を圧倒しましょう。

▼『期間限定ピックアップガチャ』開催！

開催期間：2026年2月4日（水）メンテナンス後 ～ 2026年2月18日（水）メンテナンスまで

「【バレンタイン】セラ」の排出確率がアップしたピックアップガチャを開催します。この機会に強力な雷属性キャラクターを手に入れましょう！

▼【バレンタイン】セラ 紹介

元天使、前魔王の嫁。長らく浮遊大陸に続く楔の途中の牢に幽閉されていた。主人公の嫁を自称し、押しかけ女房のようなことをして主人公の側に仕える。先代魔王と同一視して求愛してきつつも、どこか息子のように扱って来る。今回はバレンタインということで、天界において特別な衣装を纏い、主人公に甘いチョコをお届けする！

■「アビスコロシアム」リニューアル！

開催期間：2026年2月12日（木）メンテナンス後 ～ 2026年2月19日（木）まで

人気コンテンツ「アビスコロシアム」が大型リニューアル！

新たに「ランクマッチ」が導入され、より熱いバトルが楽しめるようになりました。毎日プレイしてランクを上げ、限定コラボSP「一期一会」などの豪華報酬と交換しましょう！

■『転職魔王』とは

最弱勇者、魔王に転職す――

本作は、簡単操作で遊べるローグライクアクションゲームです。

好きな時にPCでもスマホでも遊べ、さらに遊んでいない時間にもアイテムや経験値を手に入れることができます。かわいく可憐な魔族たちと裏切った者達への復讐を果たしましょう。

