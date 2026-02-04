「介入ゲームプラットフォーム”THIRD”」サードパーティーにも利用開放へ、どの開発者も参加できるように。第一弾『ノヴァチェイサーズ』本日よりベータ版配布開始

株式会社UNCHAIN

株式会社UNCHAIN（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ウィン・レイ）は、視聴者が配信中のゲームにリアルタイムで直接介入できる、視聴者参加型ゲームプラットフォーム「THIRD」を、本日よりサードパーティー（外部開発者）へ向けて利用開放することをお知らせいたします。

また、プラットフォーム開放の第一弾タイトルとして、株式会社HiBiGA開発の『ノヴァチェイサーズ』が、本日よりベータ版の配布を開始いたします。

■ 自社開発での実績を経て、プラットフォーム化へ

これまでUNCHAINは、視聴者がゲームに介入する「新たな遊び」の可能性を模索するため、『ボクがオニね』『とんとんバトルアリーナ-ケンカ王決定戦-』『妄想少女』などの自社タイトルや『THREAT -SCREAM AND ESCAPE- THIRD Mode』の開発・運営を通じ、独占的に知見を蓄積してまいりました。

2025年12月にリリースした『ボクがオニね』は、配信開始直後にXでトレンド入りを果たし、大手ゲームメディアの人気記事ランキングで1位を獲得するなど、大きな反響を呼びました。この成功により、「視聴者が能動的に介入したくなるトリガー」や「配信者のリアクションを最大化させる難易度設計」といった、実況配信で熱狂を生むための具体的なポートフォリオ（実績）が完成いたしました。

これら自社開発で得た膨大なデータと成功ノウハウを、今後は広く外部の開発者様へも共有・提供することで、日本発の「介入型ゲーム」という新たなエンターテインメント・カテゴリーの確立を目指します。

■ 『THIRD』を開放する3つの価値

「THIRD」は、単なるシステム提供に留まらず、ゲーム開発者、配信者、視聴者の三者に持続可能なメリットをもたらします。

■ サードパーティー第一弾について

- 開発者への新たな収益モデル： 配信中のギフティング収益を開発者に直接還元。従来の「売って終わり」ではない、配信が続く限り収益が発生する持続的なエコシステムを提供します。- ライブ配信のマンネリ化を打破： 視聴者を「観客」から「共同制作者」へと変革。配信ごとに異なる展開が生まれることで、配信の同質化を防ぎます。- 小規模開発者によるヒット創出の支援： 低コストかつアイデア勝負で「介入」を前提としたゲームが次々と生まれる土壌を作り、ソシャゲ黎明期のような熱狂を再来させます。

本取り組みの第一歩として、UNCHAINは自社開発タイトルで得た知見をHiBiGA社へ惜しみなく提供し、共同で「介入体験」を磨き上げました。本日より、その成果である『ノヴァチェイサーズ』のベータ版配布を開始いたします。

UNCHAINでは、今後もサードパーティータイトルのラインナップを積極的に拡大してまいります。新規開発はもちろん、既存タイトルへの「THIRD」システム搭載についても、柔軟に対応可能です。

■ 『ノヴァチェイサーズ』とは

- お問い合わせ: 公式Discord（ https://discord.gg/4KPxhqmbpZ(https://discord.gg/4KPxhqmbpZ) ）にて随時質問を受け付けております 。- イベント出展: 2026年2月8日（日）開催の「東京ゲームダンジョン11」に「THIRD」ブースを出展中です 。ブース内にはエンジニアも常駐しておりますので、イベント会場での直接のご相談も歓迎いたします 。

▼ゲーム概要

本作は、モンスターから逃げ続けながら、世界に突き刺さった「謎の剣」を目指す3D TPS視点の鬼ごっこアクションゲームです。

広大なファンタジー世界を自由に探索し、短時間で終わるプレイを何度も繰り返しながら、毎回異なるビルドでクリアを目指します。

Hibiga社プレスリリースはこちら :https://www.hibiga.games/pr26020401

タイトル：ノヴァチェイサーズ

プラットフォーム：Steam(R)

ジャンル：オープンワールド × オニゴッコ × 3D TPS

プレイ人数：1人

発売予定日：2026年2月8日

■ベータ版受取方法

以下ベータ版の受取方法をご確認いただき、是非この機会にプレイしていただければと思います。

- 「THIRD公式Discord（https://discord.gg/4KPxhqmbpZ）」へ参加- 「THIRDで配信者登録（ https://live-ctl.zendesk.com/hc/ja/articles/4905046732958 ）」

◦ ※収益の受取が発生する為、登録が必要になります。

■ 賞金総額1,000万円！「ゲームNo.1決定戦」開催中

- THIRD公式Discordの「ノヴァチェイサーズ ベータキーリクエスト」チャンネルで申請- Discordにてベータキー配布

UNCHAINでは、THIRDを活用した革新的なゲーム作品を対象とした開発者コンテスト「ゲームNo.1決定戦」を開催しております。本イベント会場では、エントリーを検討されている開発者様向けに詳細なガイダンスを実施いたします。

- 賞金総額： 1,000万円- エントリー条件： 2026年7月31日までにTHIRD連携機能を実装した作品（新作・既存作不問）- 評価軸： 視聴者介入による体験の革新性、配信における盛り上がり、実装のユニークさ等- 結果発表： 2026年9月予定詳細はこちら :https://lp.live-ctl.com/cp01

「自分のゲームでバズを起こしたい」「開発資金を確保しながら新しい市場に挑戦したい」という開発者の皆様の相談を随時受け付けます。

■THIRDとは

“観戦”から”参戦”へ。「THIRD」は、従来の“観るだけ”の実況配信を、視聴者がリアルタイムでゲームに“直接介入”できる「配信向けゲーム」へと進化させる、UNCHAIN独自のゲームシステムです。

配信者は”いつも通りの配信環境”で「THIRD」を搭載したゲームをプレイいただき、視聴者はTHIRDアクション（アイテム購入）を通じて、

- 敵を増やす（妨害）- プレイヤーの体力を回復させる（支援）- 特殊なアイテムを送り込む

といった“介入アクション”を行い、ゲームの展開をリアルタイムで左右することができます。従来の「観るだけ」から一歩進み、配信者と視聴者の“共闘・対立関係”を生み出すことで、共に配信を創り上げる新しい熱狂を提供します。

公式アカウント情報

「THIRD」では最新ニュースやアップデート情報を、公式XおよびDiscordにて随時発信しています。ぜひフォロー・ご参加ください。

THIRD公式X（旧Twitter）：@THIRD_UNCHAIN（https://x.com/THIRD_UNCHAIN）

THIRD公式Discord：https://discord.gg/g3cncxUaDM(https://discord.gg/g3cncxUaDM)

公式サイト：https://live-ctl.com/(https://live-ctl.com/)

ゲーム開発者の方はこちら

「THIRD」ではTHIRDに連携いただけるゲームを募集中です。

#THIRDで1000万。総額賞金1000万のコンテスト：https://lp.live-ctl.com/cp01(https://lp.live-ctl.com/cp01)

ゲーム開発者申請：https://live-ctl.zendesk.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=5009420147102(https://live-ctl.zendesk.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=5009420147102)

配信者の方はこちら

「THIRD」ではTHIRD対応ゲームでプレイする配信者を募集中です。

配信者登録：https://live-ctl.zendesk.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=4900041855902(https://live-ctl.zendesk.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=4900041855902)

株式会社UNCHAIN 会社概要

会社名：株式会社UNCHAIN

所在地：東京都渋谷区恵比寿１丁目１９－１５ ウノサワ東急ビル3F

代表取締役：ウィン・レイ

URL：https://www.ooo-unchain-ooo.xyz/

公式X：https://x.com/unchain_corp

UNCHAINでは創業以来、一貫してゲーム・エンターテイメントのサービス開発・運営およびマーケティング事業を行っています。2022年の創業以来、企業のマーケティング活動にゲーミフィケーション要素を組み込むことで、ユーザーの行動を促進し、事業成長を実現してきました。現在は、事業運営を通じて培ってきた「ゲーミフィケーション」のノウハウを体系化・サービス化し、様々な業種におけるビジネス戦略構築や顧客獲得・マーケティング支援を実施しております。ゲーミフィケーション市場は2028年には世界で1041億ドル規模まで拡大すると予測されており、当社はこの領域で革新的なサービスを提供し続けていきます。

＜事業拡大に伴い採用強化中＞

株式会社UNCHAINでは、「可能性を超え、常識を塗り替える。」をミッションに、ゲーミフィケーション領域で新しい常識にチャレンジする仲間を募集しています。各職種の応募要件についてはWantedlyからご覧頂けます。ご興味・ご関心をお持ちいただけましたら、是非一度弊社採用情報をご覧いただければ幸いです。

＜採用ページ＞https://www.wantedly.com/companies/company_1340219