ジーズ主催ハッカソン「HACK SONIC」第4回開催決定！｜開発テーマは「“旅”をHACKせよ！」
IT関連及びデジタルコンテンツの人材養成スクール・大学・大学院を展開するデジタルハリウッド株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：藤井雅徳、学長：杉山知之）が運営する、エンジニアと起業の学校『G's』（ジーズ）は、会場またはオンラインで参加できるハッカソン「HACK SONIC」を、2026年3月6日（金）～3月8日（日）に開催いたします。
参加お申し込み :
https://g-s.dev/hacksonic/
【テクノロジーって、愛だよね。
エンジニア・起業家養成学校「ジーズ」が主催するハッカソン「HACK SONIC」】
ジーズ（旧：ジーズアカデミー）は、テクノロジーを武器に世界を変えるプロダクトを生み出すエンジニアや起業家を多数輩出してきました。
起業家育成という側面を持ちながらも、純粋にエンジニアカルチャーを愛し、技術そのものを楽しむGEEKたちが集うコミュニティでもあります。
そんなジーズが主催するハッカソンが「HACK SONIC」。
テクノロジーと愛を、自由に、そしてスピーディに表現するハッカソンとして定期開催しており、今回で4回目の開催となります。
テクノロジーで愛を伝える人。
テクノロジーそのものを愛する人。
テクノロジーに込められた想いを、かたちにする人。
そんなGEEKたちが集い、爆速開発に挑む3日間のお祭りを、一緒に楽しみましょう。
（※）ハッカソンとは
Hack（開発）＋Marathon（マラソン）を組み合わせた造語で、ITエンジニアやデザイナーなどが集い、決められた短期間でアプリやサービスを開発し、その成果を発表・競い合うイベントです。ここから新たな事業やプロダクトが生まれることも多くあります。
＜前回開催の様子＞
【第4回の開発テーマは「“旅”をHACKせよ！」】
非日常へ飛び出し、知らない景色や、異なる文化と出会うこと。
人は「旅」を通して、世界の広さや歴史の深さを知ってきました。
それは単なる移動ではなく、
人の視点や価値観を育ててきた営みそのものです。
この体験を、未来に向けてどうアップデートできるのか。
あなたなりの「旅」を解釈し、テクノロジーでHACKせよ！
【スポンサー・審査員について】
本イベントのスポンサーおよび審査員につきましては、現在調整中です。
決定次第、公式WebサイトおよびSNS等にて順次お知らせいたします。
【優勝賞金】
優勝チーム：10万円
【審査基準】
・テーマに対する愛が感じられるプロダクトであるか
・技術的な挑戦がなされているか
・ユーザー体験として魅力的であるか
・オリジナリティがあるか
【スケジュール】
DAY1｜3月6日（金） オリエンテーションデイ（参加必須時間帯あり）
19:30 挨拶
19:40 ルール説明
20:00 チーム自己紹介
20:30 諸注意（会場利用・Slack連絡ルール等）
20:45 HACKスタート
DAY2｜3月7日（土） ハックデイ
10:30 個別中間相談会（任意参加）
以降、終日HACK
DAY3｜3月8日（日） デモデイ（参加必須）
12:00 進捗発表会
12:30 HACK継続
15:45 HACK終了
16:00 デモデイ（各チーム10分程度）
17:30 審査
18:00 結果発表
18:30 ミートアップ
20:00 終了
※内容・時間は変更となる場合があります。
【開催概要】
■期間：2026年3月6日（金）19:00 ～ 3月8日（日）21:00
■開催形態：オフライン・オンライン併用
・オフライン会場：G's TOKYO（東京都渋谷区神宮前6-35-3 JUNCTION harajuku 011／JR「原宿」駅 東口徒歩1分・東京メトロ「明治神宮前」駅 1番出口徒歩1分）
・オンライン会場：Zoom
■主催：ジーズ
■参加費：無料
■定員：10チーム前後（申込内容による事前審査あり）
【参加対象】
以下すべてに該当する方
・DAY1およびDAY3の参加必須時間帯に参加できる方
・アプリ制作経験があり、テクノロジーへのリスペクトを持っている方
・参加規約を確認し、同意いただける方
※当日のチームビルディングは行いません。事前にチームを組んでの参加、または個人参加（1人チーム）となります。
【参加方法】
https://g-s.dev/hacksonic/
上記URLより参加規約をご確認のうえ、お申し込みください。
エントリー締切：2026年2月24日（火）
■G’s（ジーズ）について
（旧G’s ACADEMY）
https://g-s.dev/
テクノロジーを乗りこなし、自らの手で創る。
自らの行動で人を動かし、セカイを変える。
そんな、セカイをあきらめないGEEKたちが「学び、つながり、動き出せる場所」を自らの手でつくり続ける、社会人のための教育機関です。
卒業生の約80％が起業またはベンチャー就職を志望し、これまでに117社のスタートアップが誕生、資金調達総額は161億円を突破しています（2026年1月現在）。
また、多くの起業志望者に対応すべく、最大500万円までの投資が可能なインキュベート機関「D ROCKETS」を設立。起業家とエンジニアの化学反応を引き起こし「セカイを変えるようなサービスを日本から生み出すこと」に貢献しています。
なお、運営母体であるデジタルハリウッド大学では、大学発ベンチャーの設立数が全国15位（令和6年度大学発ベンチャー調査」（経済産業省）より）となっており、多数の起業家を輩出しています。